Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 16. septembril kell 5.45:

- Vene rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga üheksa inimest;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 173 lahingut;

- Sikorski pooldab lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohal.

Vene rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga üheksa inimest

Vene relvajõud ründasid esmaspäeva hilisõhtul Zaporižžja linna, tappes vähemalt ühe inimese. Vigastada sai vähemalt üheksa inimest, sealhulgas üks nelja-aastane laps.

Zaporižžja oblasti juht Ivan Fedorov teatas, et linna tabas vähemalt 10 õhurünnakut. Õhurünnak põhjustas tulekahjusid ning tabamuse said ka elumajad. Kahjude ulatus pole veel teada, vahendas The Kyiv Independent.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 173 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 173 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Lahingud käivad nii idarindel kui ka lõunarindel. Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Pokrovski suunas Ukraina üksusi 41 korral. Kupjanski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul üheksa vaenlase rünnakut. Lõmani suunas ründas Vene armee 16 korda. Toretski suunas ründasid venelased Ukraina üksusi 13 korral. Mujal oli vaenlase rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda.

Sikorski pooldab lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohal

Poola välisminister Radosław Sikorski tegi ettepaneku, et NATO riigid kaaluksid lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohal kaitsmaks alliansi territooriumi ja kodanikke Vene droonide eest.

"Meie kui NATO ja Euroopa Liit oleksime võimelised seda tegema, kuid see ei ole otsus, mida Poola saab teha üksi, vaid seda saab teha ainult koos oma liitlastega," ütles Sikorski.

Minister märkis, et elanikkonna kaitsmine näiteks allakukkuvate droonirusude eest oleks tõhusam, kui Poola suudaks tõrjuda droone ja teisi õhuobjekte väljaspool oma riigi territooriumi.

"Kui Ukraina paluks meil need oma territooriumi kohal alla tulistada, siis oleks see meile kasulik. Kui te küsite minult isiklikult, siis peaksime seda kaaluma," kinnitas Sikorski.