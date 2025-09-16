X!

Meedia: Iisrael alustas Gaza linnas maavägede operatsiooni

Välismaa
Iisrael jätkab Gaza linna pommitamist
Iisrael jätkab Gaza linna pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Omar Ashtawy
Välismaa

Iisrael alustas maavägede pealetungi Gaza linna vallutamiseks, teatasid allikad USA väljaandele Axios.

Iisrael on viimasel ajal hoogustanud õhurünnakuid Gaza linna pihta, hävitatud on mitu kortermaja. Axiose allikad teatasid, et Iisrael alustas nüüd maavägede pealetungi Gaza linna vallutamiseks. 

Vaatlejad muretsevad, et uus pealetung süvendab Gaza humanitaarkriisi veelgi.

Axiose teatel alustas Iisrael maapealetungi Gaza linnale tunde pärast seda, kui Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu oli kohtunud USA välisministri Marco Rubioga.

Rubio lubas esmaspäeval, et Washington pakub Iisraelile vankumatut toetust eesmärkide saavutamisel Gaza sektoris.

"Gaza rahvas väärib paremat tulevikku, kuid see parem tulevik ei saa alata enne, kui Hamas on likvideeritud. Võite loota meie vankumatule toetusele ja pühendumusele, et see teoks saaks," ütles Rubio. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Axios, BNS

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:57

Senat kinnitas föderaalreservi juhtkonna uueks liikmeks Trumpi liitlase

07:39

Otse kell 10: Ülle Madise annab riigikogule ülevaate õiguskantsleri tööst

06:59

Elron loodab Tartu-Riia rongi aasta lõpuks kiiremini liikuma saada

06:42

Meedia: Iisrael alustas Gaza linnas maavägede operatsiooni

06:41

Kasvataja: Lõuna-Eestis tuleb tänavu poole võrra kehvem kartulisaak

05:59

Vene rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga üheksa inimest

04:23

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

15.09

Sõja 1300. päev:Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

15.09

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

15.09

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

15.09

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

A. Le Coq ostab Värska Originaali

15.09

Augustis sündis 798 last

ilmateade

loe: sport

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

15.09

Kasahhid ja usbekid näitasid poksi MM-il teistele koha kätte

15.09

EM-i parimaks mängijaks valiti Schröder ja parimaks treeneriks Ataman

15.09

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

loe: kultuur

15.09

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

15.09

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

15.09

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15.09

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

loe: eeter

15.09

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

15.09

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15.09

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15.09

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

15.09

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

15.09

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

15.09

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

15.09

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15.09

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

15.09

Teisipäev tuleb sajune

15.09

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

15.09

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo