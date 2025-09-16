USA ametnikud soovitasid Euroopal lõpetada kliimasoojenemise pärast muretsemine

USA tippametnikud edastasid sõnumi ajal, mil Euroopa Liit on surve all vähendada oma kliimaeesmärkide ambitsioonikust, et konkureerida riikidega, kus kehtivad leebemad standardid, nagu USA ja Hiina.

Atkins, kelle Trump selle aasta alguses nimetas USA finantsjärelevalve organi Securities and Exchange Commission juhiks, ütles, et globaalne soojenemine ei kujuta finantsstabiilsusele tõsist ohtu ning rõhutas, et finantsjärelevalve asutused ei peaks ettevõtete kliimapoliitikat kontrollima.

"Me ei ole siin selleks, et olla keskkonna- või sotsiaalpolitsei või mis iganes. See ei ole meie töö," ütles Atkins väljaandele Politico. Tema seisukoht on vastuolus Euroopa Keskpanga omaga, kelle hinnangul kujutavad kliimamuutused finantssüsteemile reaalseid riske.

Küsimusele, kas ta usub kliimamuutuste teaduspõhisusse, vastas Atkins: "Ei ole tähtis, mida mina usun."

Alates jaanuaris ametisse astumisest on USA president Donald Trump käivitanud hulgaliselt kodumaiseid rohepoliitikavastaseid reforme, alates eelkäija Joe Bideni ulatuslike maksusoodustuste vähendamisest madala süsinikusisaldusega tehnoloogiatele kuni USA väljaviimiseni Pariisi kliimaleppest.

Eelmisel nädalal teatas USA keskkonnakaitseamet plaanist lõpetada emissioonide mõõtmine mõnede USA suurimate saasteallikate puhul, sealhulgas söejaamad, terasetööstused ja naftatöötlemistehased. Trump on ka avalikult rünnanud tuuleenergiat, mis on peamine vahend fossiilkütustel põhinevast elektritootmisest loobumisel.

Wright, endine naftatööstuse töötaja, ei eitanud kliimamuutuste olemasolu, kuid ütles, et nende mõjusid on liialdatud.

"Täna on teie võimalus surra äärmusliku ilmastikunähtuse tõttu madalaim registreeritud ajaloo jooksul, kuid 20 protsenti lastest näevad õudusunenägusid kliimamuutustest," ütles Wright reedel peetud pressikonverentsil, viitamata nende andmete allikale.

"Seega on meil inimesi, kes kardavad väga midagi, mis on tõeline probleem, kuid me oleme seda liialdanud," lisas ta.

Wright kutsus riike üles lõpetama taastuvenergia toetamine, kuna tema sõnul avaldab see heitkogustele vähe mõju, kuid on tööstusele kulukas.

Varem sel nädalal ütles ta Suurbritannias BBC-le, et tehisintellekt aitab lahendada kliimamuutusi, olles võti tuumaenergia kasutuselevõtul elektrienergia tootmiseks umbes kümne aasta jooksul.

Euroopa Liidul on maailma kõige rangemad kliimareeglid, kuid liidul on nii sisemine kui väline surve neid leevendada.

Euroopa tööstus võitleb kõrgete energiakulude ja Hiina konkurentsiga ning ärigrupid ja poliitikud väidavad, et rohereeglid lisavad tööstusele täiendavaid kulusid, mida nad endale lubada ei saa.

Euroopa Liidu seadusandjad arutavad ettepanekut kärpida reegleid, mis nõuavad ettevõtetelt aruandlust keskkonnamõjude kohta. Liikmesriigid otsivad ka üksmeelt EL-i 2040. aasta kliimaeesmärgi heitkoguste sihi osas.