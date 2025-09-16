X!

USA ametnikud soovitasid Euroopal lõpetada kliimasoojenemise pärast muretsemine

Välismaa
USA energeetikaminister Chris Wright
USA energeetikaminister Chris Wright Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Lisa Leutner
Välismaa

USA energeetikaminister Chris Wright ja finantsjärelevalve ametnik Paul Atkins kritiseerisid visiidil Brüsselisse Euroopa Liidu ranget kliimapoliitikat. Wright nimetas globaalse soojenemise ohtu liialdatuks, kirjutab Politico.

USA tippametnikud edastasid sõnumi ajal, mil Euroopa Liit on surve all vähendada oma kliimaeesmärkide ambitsioonikust, et konkureerida riikidega, kus kehtivad leebemad standardid, nagu USA ja Hiina.

Atkins, kelle Trump selle aasta alguses nimetas USA finantsjärelevalve organi Securities and Exchange Commission juhiks, ütles, et globaalne soojenemine ei kujuta finantsstabiilsusele tõsist ohtu ning rõhutas, et finantsjärelevalve asutused ei peaks ettevõtete kliimapoliitikat kontrollima.

"Me ei ole siin selleks, et olla keskkonna- või sotsiaalpolitsei või mis iganes. See ei ole meie töö," ütles Atkins väljaandele Politico. Tema seisukoht on vastuolus Euroopa Keskpanga omaga, kelle hinnangul kujutavad kliimamuutused finantssüsteemile reaalseid riske.

Küsimusele, kas ta usub kliimamuutuste teaduspõhisusse, vastas Atkins: "Ei ole tähtis, mida mina usun."

Alates jaanuaris ametisse astumisest on USA president Donald Trump käivitanud hulgaliselt kodumaiseid rohepoliitikavastaseid reforme, alates eelkäija Joe Bideni ulatuslike maksusoodustuste vähendamisest madala süsinikusisaldusega tehnoloogiatele kuni USA väljaviimiseni Pariisi kliimaleppest.

Eelmisel nädalal teatas USA keskkonnakaitseamet plaanist lõpetada emissioonide mõõtmine mõnede USA suurimate saasteallikate puhul, sealhulgas söejaamad, terasetööstused ja naftatöötlemistehased. Trump on ka avalikult rünnanud tuuleenergiat, mis on peamine vahend fossiilkütustel põhinevast elektritootmisest loobumisel.

Wright, endine naftatööstuse töötaja, ei eitanud kliimamuutuste olemasolu, kuid ütles, et nende mõjusid on liialdatud.

"Täna on teie võimalus surra äärmusliku ilmastikunähtuse tõttu madalaim registreeritud ajaloo jooksul, kuid 20 protsenti lastest näevad õudusunenägusid kliimamuutustest," ütles Wright reedel peetud pressikonverentsil, viitamata nende andmete allikale.

"Seega on meil inimesi, kes kardavad väga midagi, mis on tõeline probleem, kuid me oleme seda liialdanud," lisas ta.

Wright kutsus riike üles lõpetama taastuvenergia toetamine, kuna tema sõnul avaldab see heitkogustele vähe mõju, kuid on tööstusele kulukas.

Varem sel nädalal ütles ta Suurbritannias BBC-le, et tehisintellekt aitab lahendada kliimamuutusi, olles võti tuumaenergia kasutuselevõtul elektrienergia tootmiseks umbes kümne aasta jooksul.

Euroopa Liidul on maailma kõige rangemad kliimareeglid, kuid liidul on nii sisemine kui väline surve neid leevendada.

Euroopa tööstus võitleb kõrgete energiakulude ja Hiina konkurentsiga ning ärigrupid ja poliitikud väidavad, et rohereeglid lisavad tööstusele täiendavaid kulusid, mida nad endale lubada ei saa.

Euroopa Liidu seadusandjad arutavad ettepanekut kärpida reegleid, mis nõuavad ettevõtetelt aruandlust keskkonnamõjude kohta. Liikmesriigid otsivad ka üksmeelt EL-i 2040. aasta kliimaeesmärgi heitkoguste sihi osas.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:25

Raadiouudised (16.09.2025 15:00:00)

15:23

EISA viib 600 000 euro abil info digitaliseerimise voorustest ettevõtjateni

15:19

Galerii: Pärnus avati fotonäitus Argentiinast kodusõja ajal välja viidud filmirullidest

15:16

Politico: Brüssel kiitis heaks Saksamaa kulutuste suurendamise plaani

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:38

Uus "Demon Slayeri" film kogus avanädalavahetusel ligi 4000 külastust

14:30

Iisrael alustas Gaza linnas maavägede operatsiooni Uuendatud

14:20

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

14:17

Improteater Impeerium toob lavale uue krimiformaadi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

15.09

Sõja 1300. päev:Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

04:23

Plaanitav seadusemuudatus edendab alkoholi e-müüki

09:33

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

15.09

Kagupiirile tuleb ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

15.09

Venemaa jäi hauakaevamise võistlusel Ungaris viimaseks

14:20

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:11

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

13:20

VAATA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal Uuendatud

loe: kultuur

15:19

Galerii: Pärnus avati fotonäitus Argentiinast kodusõja ajal välja viidud filmirullidest

14:38

Uus "Demon Slayeri" film kogus avanädalavahetusel ligi 4000 külastust

14:17

Improteater Impeerium toob lavale uue krimiformaadi

14:06

LR kuldsarjas ilmus romaan 1960. aastate New Yorgi koolielust

loe: eeter

14:04

Merle Randma-Aru: elu pakkus väljakutseid, millest ei julgenud unistadagi

11:03

Hobiaednik: õige istutussügavus on lillesibulate istutamisel määrav

09:29

Loomaarst: kass õpib hiiri püüdma ema või mänguasjade abil

08:58

Rahvusringhäälingu kanalid alustavad valimisväitlustega

Raadiouudised

12:55

Ilm püsib vihmane ja jahe

12:55

Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

12:20

Raadiouudised (16.09.2025 12:00:00)

11:20

Trumpi riigivisiidist Ühendkuningriiki oodatakse majanduskokkuleppeid

09:20

Raadiouudised (16.09.2025 09:00:00)

15.09

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

15.09

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

15.09

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

15.09

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

15.09

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo