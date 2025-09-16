Tartus hakkas keset linnakära kasvama päevalill

Kui enamjaolt kasvavad päevalilled põldudel või koduaedades, siis Tartus on sel aastal üksik päevalill endale koha leidnud keset linnamüra, puuvõra sisse.

Tartus, Ülejõe linnaosas, Puiestee ja Liiva tänavate ristumiskohas kasvab saarvahtra võrast välja peaaegu kahemeetrine päevalill.

"Kolleegid hakkasid rääkima, et nägid Facebookis, grupis Märgatud Tartus seda pilti ja siis see tekitas meis sellist elevust, hakkasime seda lillekest otsima ja leidsime selle siit nurga pealt. Siis ta oli selline ilus kollane ja selline hästi rõõmus, vahva lill," ütles tartlane Kadi Soome.

Eesti Maaülikooli aianduse õppetooli juhataja Ulvi Moor ütles, et kõige tõenäolisemalt on päevalille seeme puu võra sisse sattunud lindude abiga.

"Inimesed siin ümberkaudsetes aedades toidavad linde päevalilleseemnetega ja need linnu toiduks müüdavad päevalilleseemned tegelikult idanevad väga hästi, me oleme seda aianduses katsetanud. Ja eks see lind siis lendas seda seemet sööma siia puu otsa ja see seeme pudenes tal nokast ja nii ta siin idanema hakkas," sõnas Moor.

Idanemiseks on maha kukkuvate lehtede tõttu huumust ka puu harude vahel. Vihmased ilmad on omakorda aidanud aga päevalilleseemet ka puu otsas piisavalt kasta.

"See päevalill seda puud ei koorma kuidagi, iseasi on muidugi see, et see puu ei ole hästi lõigatud ja see, et see huumus sinna puu harude vahele tekib ei ole puule kindlasti tervislik," lisas Moor.

Väga haruldaseks päevalille puu seest välja kasvamist siiski pidada ei saa. Sel aastal kasvavad päevalilled Võrus näiteks ka hüljatud maja katusel.

Elva lähedal on päevalilled nelja hektari suurusele alale külvatud aga eelkõige vahekultuurina, mesilaste toidulaua mitmekesistamiseks. Oma kasvu poolest jäävad päevalilled sel aastal siiski veidi tagasihoidlikumaks kui möödunud aastatel.

"Ongi sellised märjemad kohad, kus ta ei kasva väga hästi, et muidu eelnevatel aastatel ei ole sellist asja olnud. Tegelikult ta ei nõua väga palju. Piisab sellest, kui sa õigel ajal seemne mulda saad ja ta kasvab väga hästi," ütles Rannu Seeme juhatuse liige Tõnis Ajaots.