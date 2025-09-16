X!

Kolmapäev tuleb vihmane

Foto: Siim Lõvi /ERR
Kolmapäeval on Eestis oodata tuulist ja mitmete vihmahoogudega ilma.

Saabuv öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on tugevat sadu ning Lääne-Eestis ka äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 10, iiliti 14, Lääne-Eesti rannikul lõuna- ja edelatuul 10 kuni 15, iiliti kuni 23 meetrit sekundis. Õhusooja on 9 kuni 15 kraadi.

Hommikul on pilves selgimistega ilm ning hooti sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul kiirusega 5 kuni 10, iiliti 14, Lääne-Eesti rannikul 10 kuni 15, iiliti 19 meetrit sekundis. Plusskraade on termomeetril 11 kuni 15.

Ka päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ikka hoovihma, kohati on tugevat sadu ja äikest. Tuul puhub edelast 6 kuni 11, iiliti kuni 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on oodata 14 kuni 18 kraadi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

