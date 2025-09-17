Sõja 1302. päev: Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina kaitseväel on õnnestunud nurjata kaks Venemaa suurpealetungi ja veel ühe saatus selgub lähipäevil. Ööl vastu kolmapäeva tabas Ukraina raudteed Vene õhurünnak ja kümned rongid hilinesid.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 17. septembril kell 20.39:

- Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi;

- Sõrskõi: Venemaa tänavused kaotused ületavad 300 000 piiri;

- Keeniast pärit mees langes Ukraina vägede kätte vangi;

- Vene droonirünnak tekitas viivitusi Ukraina raudteel;

- Ukrainat tabas kaks Vene raketti ja 36 ründedrooni;

- Von der Leyen ja Trump arutasid majandussurve suurendamist Venemaale;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit.

Zelenski: esimestes PURL-i saadetistes on Patriot- ja HIMARS-raketid

PURL tähistab Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja. Selle raames saadab USA Kiievile sõjalist abi Pentagoni reservidest, mille eest maksavad NATO liitlased. Selle mehhanismi abil jätkab USA relvatarneid Ukrainale.

Reutersi allikad teatasid teisipäeval, et USA kaitseministri asetäitja Elbridge Colby kiitis heaks kaks abipaketti, mõlemad 500 miljoni dollari väärtuses

Keeniast pärit mees langes Ukraina vägede kätte vangi

Ukraina vägede kätte langes vangi Keenia kodanik, kes saadeti Venemaa võimude poolt sõdima Ukraina vastu. Ta ütles, et on tsiviilelus sportlane, reisis Venemaale ning pidi seal siis armeega liituma. Ta rääkis, et pole varem armees teeninud, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et Ukraina kaitseväel on õnnestunud nurjata kaks Venemaa suurpealetungi ja veel ühe saatus selgub lähipäevil.

"Minu arvates oleme tegutsenud väga õigeaegselt. Nurjasime kolm [pealetungi] operatsiooni: kaks on täielikult tagasi löödud ... Ja kolmas, ma arvan, et ausalt öeldes, päeva või kahe pärast me saame aru, et nad [venelased] kandsid suuri kaotusi ja ebaõnnestusid. Aga mul on vaja veel päeva või kahte, et seda avalikult öelda: sest meie poisid on seal ja tegutsevad selles suunas," rääkis Zelenski intervjuus Briti telekanalile Sky News.

Samas on sügisel oodata veel kahte Vene vägede rünnakuoperatsiooni, ütles Ukraina riigipea.

"Ma arvan, et venelastel on asjad läinud hullemini, kui nad ootasid. Ma ütleksin nii: neil on kõik palju halvemini, kui nad [Venemaa režiimi juhile Vladimir] Putinile on teatanud. Ja Putin ei tea sellest. Ma ei usu, et ta seda teadvustab. Aga muidugi on tal olemas graafikud, aruanded – mingil hetkel näeb ta seda kõike," lõpetas Zelenski.

Zelenski teatas juba 12. septembril, et Ukraina kaitsevägi nurjas täielikult Venemaa pealetungi Sumõle. Kaks päeva hiljem rääkis ta kaitsjate edusammudest okupantide piirkonnast väljatõrjumisel.

Esmaspäeval, 15. septembril vabastas Ukraina sõjavägi Pankovka asula Pokrovski suunas.

Sõrskõi: Venemaa tänavused kaotused ületavad 300 000 piiri

Ukraina kaitsejõud on 2025. aasta algusest saadik jätkanud vaenlase pealetungi edukat tõrjumist, hävitades üle 305 000 Vene sõduri ja ligi 30 000 ühikut vaenlase tehnikat, teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teisipäeval.

"Ukraina kaitseväed hävitavad vaenlast: aasta algusest alates on kahjutuks tehtud 305 630 okupanti," kirjutas Sõrskõi Telegrami võrgustiku ametlikus avalduses. See arv näitab tema hinnangul Ukraina kaitsetegevuse tõhusust ja vägede kõrget professionaalsust.

Lisaks tekitasid Ukraina väed vaenlase varustusele märkimisväärseid kaotusi. Tema sõnul hävitati kaheksa ja poole kuuga ligi 30 000 vaenlase sõidukit, mis õõnestab oluliselt Venemaa armee varustus- ja liikumisvõimet: "Samal ajal hävitame vaenlase logistikat: 2025. aastal on juba hävitatud 29 095 sõidukit. Tänan sõdureid nende professionaalse lahingutegevuse eest. Võitlus jätkub. Au Ukrainale!" kirjutas ülemjuhataja.

Sõrskõi teatas ka, et Ukraina väed tõrjuvad jätkuvalt Vene armee katseid tugevdada oma positsioone Donbassis, neutraliseerides rindele viidud üksusi.

Vene droonirünnak tekitas viivitusi Ukraina raudteel

Venemaa õhurünnaku tõttu Ukraina raudteele ja seal tekitatud elektrikatkestuste tõttu hilineb kolmapäeval kümneid ronge, teatas Ukraina raudtee-ettevõte Ukrzaliznõtsja.

"Veel üks öö – järjekordne raske rünnak raudteele. Elektrikatkestuse tõttu tekivad meil rongiliikluses hilinemised," teatas ettevõtte juht Oleksandr Pertsovski sotsiaalmeedia vahendusel.

Rünnaku ajal oli liinidel üle 20 reisirongi. Ukrzaliznõtsja dispetšerid peatasid need ohutus kauguses rünnakukohtadest ja alajaama töötajad viidi varju. Reisijate ega raudteetöötajate seas inimohvreid ei olnud.

"Sellistel löökidel on selge eesmärk – raskendada reisijate ja kaupade vedu, häirida transpordi stabiilset toimimist ning tekitada täiendavat survet inimestele ja majandusele," ütles Ukraina kogukondade ja territooriumide arengu minister Oleksi Kuleba.

Kella poole kuuese seisuga oli Venemaa rünnaku tõttu hilinenud üle 40 rongi. Kella kaheksase seisuga hilineb 26 rongi enam kui tunni, teatas Ukrzaliznõtsja, lisades, et mõned rongid sõidavad muudetud marsruutidel ja kasutusele on võetud 20 reservdiiselvedurit.

Ettevõte on ühenduses ka välismaiste raudteede dispetšeritega, koordineerib ümberistumisi rahvusvahelistel ühendustel ja uurib võimalusi kiirendatud piirikontrolli tegemiseks.

Ukrainlasi on hoiatatud ka hilinemiste ja ajutiste marsruudimuudatuste eest liikluses.

Ööl vastu kolmapäeva kuulutati mitmes Ukraina piirkonnas välja õhuhäire mehitamata õhusõidukite rünnakuohu tõttu ning Tšerkassõ oblastis ründas vaenlane kriitilisi taristuobjekte.

Ukrainat tabas kaks Vene raketti ja 36 ründedrooni

Vene relvajõudude õhurünnakutes Ukrainale tabas 13 eri paika kaks raketti ja 36 ründedrooni, teatas Ukraina õhuvägi kolmapäeval.

Venelased ründasid ööl vastu kolmapäeva Ukrainat kahe raketi ja 172 ründedrooniga, millest tulistati alla või suruti elektrooniliste sõjapidamisvahenditega maha 136 vaenlase drooni.

Ukraina õhuväe teatel lasi vaenlane öösel Rostovi ja Kurski oblastist välja Iskander-M/KN-23 ballistilise raketi ja S-300 õhutõrjeraketi, Kurski, Brjanski ja Orjoli oblastist ning okupeeritud Krimmist 172 Shahed, Gerbera ja muud tüüpi ründedrooni.

"Esialgsetel andmetel tulistas õhutõrje või sundis maanduma kella 9.30 seisuga riigi põhja-, lõuna- ja idaosas 136 vaenlase drooni," teatasid Ukraina relvajõud.

Õhurünnaku tõrjusid Ukraina kaitsejõudude lennuvägi, õhutõrjeraketiväed, elektroonilise sõjapidamise üksused ja mehitamata süsteemid ning mobiilsed tulegrupid.

Von der Leyen ja Trump arutasid majandussurve suurendamist Venemaale

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas teisipäeva õhtul, et arutas USA presidendi Donald Trumpiga täiendavaid samme suurendamaks survet Venemaale seoses sõjaga Ukrainas.

"Pidasin Trumpiga hea telefonikõne tugevdamaks meie ühiseid jõupingutusi, et täiendavate meetmetega suurendada majanduslikku survet Venemaale," kirjutas ta sotsiaalmeediaplatvormil X.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.



The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.



Russia's war economy, sustained by revenues…

Von der Leyeni sõnul esitleb Euroopa Komisjon peagi 19. sanktsioonipaketti Venemaa vastu, mis on suunatud krüptovaluutade, pankade ja energiasektori vastu.

"Venemaa sõjamajandus, mida toetavad fossiilkütuste tulud, rahastab verevalamist Ukrainas. Selle lõpetamiseks teeb Euroopa Komisjon ettepaneku kiirendada Venemaa fossiilkütuste impordi järkjärgulist kaotamist," kirjutas ta oma postituses.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1020 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 097 450 (võrdlus eelmise päevaga +1020);

- tankid 11 189 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 277 (+3);

- suurtükisüsteemid 32 846 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1490 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 60 079 (+360);

- tiibraketid 3718 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 878 (+108);

- eritehnika 3965 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.