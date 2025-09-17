X!

Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski rindel sõdureid autasustamas.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski rindel sõdureid autasustamas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeval, et Ukraina kaitseväel on õnnestunud nurjata kaks Venemaa suurpealetungi ja veel ühe saatus selgub lähipäevil. Ööl vastu kolmapäeva tabas Ukraina raudteed Vene õhurünnak ja mitme rongiliini tegevus on häiritud.

"Minu arvates oleme tegutsenud väga õigeaegselt. Nurjasime kolm [pealetungi] operatsiooni: kaks on täielikult tagasi löödud ... Ja kolmas, ma arvan, et ausalt öeldes, päeva või kahe pärast me saame aru, et nad [venelased] kandsid suuri kaotusi ja ebaõnnestusid. Aga mul on vaja veel päeva või kahte, et seda avalikult öelda: sest meie poisid on seal ja tegutsevad selles suunas," rääkis Zelenski intervjuus Briti telekanalile Sky News.

Samas on sügisel oodata veel kahte Vene vägede rünnakuoperatsiooni, ütles Ukraina riigipea.

"Ma arvan, et venelastel on asjad läinud hullemini kui nad ootasid. Ma ütleksin nii: neil on kõik palju halvemini kui nad [Venemaa režiimi juhile Vladimir] Putinile on teatanud. Ja Putin ei tea sellest. Ma ei usu, et ta seda teadvustab. Aga muidugi on tal olemas graafikud, aruanded – mingil hetkel näeb ta seda kõike," lõpetas Zelenski.

Zelenski teatas juba 12. septembril, et Ukraina kaitsevägi nurjas täielikult Venemaa pealetungi Sumõle. Kaks päeva hiljem rääkis ta kaitsjate edusammudest okupantide piirkonnast väljatõrjumisel.

Esmaspäeval, 15. septembril vabastas Ukraina sõjavägi Pankovka asula Pokrovski suunas.

Sõrskõi: Venemaa tänavused kaotused ületavad 300 000

Ukraina kaitsejõud on 2025. aasta algusest saadik jätkanud vaenlase pealetungi edukat tõrjumist, hävitades üle 305 000 Vene sõduri ja ligi 30 000 ühikut vaenlase tehnikat, teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teisipäeval.

"Ukraina kaitseväed hävitavad vaenlast: aasta algusest alates on kahjutuks 305 630 okupanti," kirjutas Sõrskõi Telegrami võrgustikus tehtud ametlikus avalduses. See arv näitab tema hinnangul Ukraina kaitsetegevuse tõhusust ja vägede kõrget professionaalsust.

Lisaks tekitasid Ukraina väed vaenlase varustusele märkimisväärseid kaotusi. Tema sõnul hävitati kaheksa ja poole kuuga ligi 30 000 vaenlase sõidukit, mis õõnestab oluliselt Venemaa armee varustus- ja liikumisvõimet: "Samal ajal hävitame vaenlase logistikat: 2025. aastal on juba hävitatud 29 095 sõidukit. Tänan sõdureid nende professionaalse lahingutegevuse eest. Võitlus jätkub. Au Ukrainale!" kirjutas ülemjuhataja.

Sõrski teatas ka, et Ukraina väed tõrjuvad jätkuvalt Vene armee katseid tugevdada oma positsioone Donbassis, neutraliseerides rindele viidud üksusi.

Vene droonirünnak tekitas viivitusi Ukraina raudteel

Venemaa õhurünnaku tõttu Ukraina raudteele ja tekitatud elektrikatkestuse tõttu hilineb kolmapäeval hulk ronge, teatas Ukraina raudtee-ettevõte Ukrzaliznytsja.

"Veel üks öö – järjekordne keeruline rünnak raudteele. Elektrikatkestuse tõttu tekivad meil rongiliikluses hilinemised," teatas ettevõtte juht Oleksandr Pertsovski sotsiaalmeedia vahendusel.

Viivitused puudutavad liine Lviv - Zaporižžja - Pavlohrad; Kiiev - Krõvõi Rih, Lviv - Dnipro.

Ööl vastu kolmapäeva kuulutati mitmes Ukraina piirkonnas välja õhuhäire mehitamata õhusõidukite rünnakuohu tõttu ning Tšerkassõ oblastis ründas vaenlane kriitilisi taristuobjekte.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Ukrinform, LIGA.net, RBK-Ukraina

07:49

Reuters: Trumpi leige reaktsioon Poola droonijuhtumile tekitab Euroopas rahutust

07:48

Otse kell 11: Luminori värske majandusprognoos

07:39

Erakonnad on perede koduostu toetamise üksikasjus eri meelt

07:11

Melaneeslased said malaaria- ja borrelioosiimmuunsuse denislastelt

07:04

Ministeerium muudab rahvaraamatukogude seaduse eelnõu murepunkte

06:59

Norstati reitingud: Keskerakonna toetus kerkis tagasi sõja-eelsele tasemele

06:57

Trump saabus teisele riigivisiidile Ühendkuningriiki

06:41

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

05:59

Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi

05:14

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi

