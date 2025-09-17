X!

Otse kell 11: Luminori värske majandusprognoos

Majandus
Lenno Uusküla.
Lenno Uusküla. Autor/allikas: Siim LõvI /ERR
Majandus

Luminori panga peaökonomist Lenno Uusküla tutvustab kolmapäeval panga värsket majandusprognoosi. Kell 11 algavat tutvustust näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Kuigi Eesti majandus on veidi kosunud, ei saa veel kindlalt öelda, et oleme langusest väljunud. Hinnatõus sööb kindlustunnet – palgad küll tõusevad, kuid ostujõud on tänavu langenud ja edasine reaalpalga taastumine tuleb aeglane. Samas on silmapiiril ka positiivseid märke: maksutõusude möödumisel ja hinnakasvu aeglustumisel tekib majandusel võimalus püsivamaks kasvuks.

Peamised küsimused, millele Luminori sügisene majandusprognoos vastuseid pakub: miks ettevõtete käibed ja rahas mõõdetuna SKT küll suurenevad, aga sisulist hoogu napib?; kui kaua pidurdavad majandust hinnad ja maksud?; kas teenuste ekspordi hea hoog ja kaitsekulutuste kasv suudavad tasakaalustada kaupade ekspordi nõrkust?; millal hakkab reaalpalk ja kinnisvara hinnad kasvama?; kas tööturul on ees tugevnemine või pinged?

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

09:42

Kuldar Leis: riik ei hakka piirkiirusi pimesi lauslangetama

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:31

Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi Uuendatud

09:25

Raadiouudised (17.09.2025 09:00:00)

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

09:12

Andrei Sõtšov: Moskva patriarhaadi juhtkond Kremli geopoliitika rakkes

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

08:31

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:26

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

16.09

Sõja 1301. päev: Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.09

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

16.09

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16.09

Kliimaministeerium Tallinnasse kerkivasse loodusmajja ei koli

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

06:41

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

15.09

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

16.09

Vance ja Miller lubasid Kirki tapmise eest kättemaksu

16.09

Arendaja plaanib Tallinna Reidi tee äärde äri- ja eluhoonete kvartalit

ilmateade

loe: sport

09:41

Alex Reimann teenis Benelux sarjas olulist punktilisa

09:15

Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

08:37

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

08:05

TÄNA OTSE | Eesti rekordinaine Ann Marii Kivikas stardib Tokyo MM-il

loe: kultuur

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

07:04

Ministeerium muudab rahvaraamatukogude seaduse eelnõu murepunkte

16.09

Riste Sofie Käär andis välja luuleraamatu "Aps!"

16.09

STL-i uus lavastuste sari toob tantsulavale kunstniku, inseneri ja dirigendi

loe: eeter

09:45

Timo Diener: Robert Redford lõi karismaga

08:13

Galerii: "Rahva oma kaitse" tähistas 30. sünnipäeva suure peoga

16.09

Angelika Kollin: võin tänaseni Eestist lahkumisele mõeldes nutma hakata

16.09

Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

Raadiouudised

16.09

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

16.09

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

16.09

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

16.09

Maailma nafta- ja gaasitoodang väheneb aina kiiremini

16.09

Kinodesse jõuab Kullar Viimse uus dokumentaalfilm "Torn"

16.09

Ülejärgmisesest aastast peaks jõustuma keeld pidada koeri ketis

16.09

Raadiouudised (16.09.2025 15:00:00)

16.09

Riigikogu kuulas ära õiguskantsleri aastaülevaate

16.09

Ilm püsib vihmane ja jahe

16.09

Raadiouudised (16.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo