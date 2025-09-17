Otse kell 11: Luminori värske majandusprognoos

Kuigi Eesti majandus on veidi kosunud, ei saa veel kindlalt öelda, et oleme langusest väljunud. Hinnatõus sööb kindlustunnet – palgad küll tõusevad, kuid ostujõud on tänavu langenud ja edasine reaalpalga taastumine tuleb aeglane. Samas on silmapiiril ka positiivseid märke: maksutõusude möödumisel ja hinnakasvu aeglustumisel tekib majandusel võimalus püsivamaks kasvuks.

Peamised küsimused, millele Luminori sügisene majandusprognoos vastuseid pakub: miks ettevõtete käibed ja rahas mõõdetuna SKT küll suurenevad, aga sisulist hoogu napib?; kui kaua pidurdavad majandust hinnad ja maksud?; kas teenuste ekspordi hea hoog ja kaitsekulutuste kasv suudavad tasakaalustada kaupade ekspordi nõrkust?; millal hakkab reaalpalk ja kinnisvara hinnad kasvama?; kas tööturul on ees tugevnemine või pinged?