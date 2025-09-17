Brüssel tegi ettepaneku piirata Gaza sõja tõttu kaubandussuhteid Iisraeliga

Euroopa Komisjon esitas nõukogule ettepaneku peatada teatavad EL-i ja Iisraeli vahelise assotsieerimislepingu kaubandussätted. Samuti tehti ettepanekud sanktsioonide kohta Hamasi, Iisraeli äärmuslike ministrite ja vägivaldsete asunike suhtes

"Me kõik nõustume, et olukord Gazas liigub jätkuvalt vales suunas. Peame kasutama meie käsutuses olevaid vahendeid, et survestada Iisraeli valitsust kurssi muutma. Kaubandussätete peatamine ja sanktsioonide kehtestamine äärmuslastest ministritele, vägivaldsetele asunikele ja Hamasile annab Euroopa Liidult tugeva sõnumi: see sõda peab lõppema, kannatused peavad lõppema ja pantvangid tuleb vabastada. Järgmine oluline samm on saada liikmesriikide toetus selle ettepaneku rakendamiseks," ütles kolmapäeval EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas.

Kaubandussätete peatamine tähendab praktikas, et Iisraelist pärit import kaotab sooduspääsu EL-i turule. Seega hakatakse kohaldama nende kaupade suhtes tollimakse tasemel, mida kohaldatakse muude kolmandate riikide suhtes, kellega EL-il ei ole vabakaubanduslepingut.

EL-i kõrgete ametnike sõnul soovib EL ettepaneku raames peatada umbes 20 miljoni euro suuruse otsetoetuse mitmesugustele Iisraeli projektidele, vahendas Politico

"Ma tahan väga selgelt öelda, et eesmärk ei ole Iisraeli karistada. Eesmärk on parandada humanitaarolukorda Gazas," ütles Kallas Brüsselis toimunud pressikonverentsil.

Ettepanek vajab veel liikmesriikide heakskiitu. Pole veel selge, kas kõik võtmetähtsusega liikmesriigid otsustavad ettepanekut ka toetada.