X!

Brüssel tegi ettepaneku piirata Gaza sõja tõttu kaubandussuhteid Iisraeliga

Välismaa
Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipp. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku piirata Iisraeliga kaubandussuhteid ja kehtestada sanktsioonid Iisraeli valitsuse äärmuslike ministrite suhtes.

Euroopa Komisjon esitas nõukogule ettepaneku peatada teatavad EL-i ja Iisraeli vahelise assotsieerimislepingu kaubandussätted. Samuti tehti ettepanekud sanktsioonide kohta Hamasi, Iisraeli äärmuslike ministrite ja vägivaldsete asunike suhtes

"Me kõik nõustume, et olukord Gazas liigub jätkuvalt vales suunas. Peame kasutama meie käsutuses olevaid vahendeid, et survestada Iisraeli valitsust kurssi muutma. Kaubandussätete peatamine ja sanktsioonide kehtestamine äärmuslastest ministritele, vägivaldsetele asunikele ja Hamasile annab Euroopa Liidult tugeva sõnumi: see sõda peab lõppema, kannatused peavad lõppema ja pantvangid tuleb vabastada. Järgmine oluline samm on saada liikmesriikide toetus selle ettepaneku rakendamiseks," ütles kolmapäeval EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas. 

Kaubandussätete peatamine tähendab praktikas, et Iisraelist pärit import kaotab sooduspääsu EL-i turule. Seega hakatakse kohaldama nende kaupade suhtes tollimakse tasemel, mida kohaldatakse muude kolmandate riikide suhtes, kellega EL-il ei ole vabakaubanduslepingut.

EL-i kõrgete ametnike sõnul soovib EL ettepaneku raames peatada umbes 20 miljoni euro suuruse otsetoetuse mitmesugustele Iisraeli projektidele, vahendas Politico

"Ma tahan väga selgelt öelda, et eesmärk ei ole Iisraeli karistada. Eesmärk on parandada humanitaarolukorda Gazas," ütles Kallas Brüsselis toimunud pressikonverentsil.

Ettepanek vajab veel liikmesriikide heakskiitu. Pole veel selge, kas kõik võtmetähtsusega liikmesriigid otsustavad ettepanekut ka toetada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:44

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16:16

VIDEO | Ohtani tegi MLB ajalugu

16:07

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

16:03

Metallikunstnik disainis 15 000 eurot maksva landi

15:57

Brüssel tegi ettepaneku piirata Gaza sõja tõttu kaubandussuhteid Iisraeliga

15:56

Riigikontroll on aastaid juhtinud tähelepanu puudustele kaitsevaldkonnas

15:40

Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

15:25

Raadiouudised (17.09.2025 15:00:00)

15:23

Sten-Olle avaldas neljanda albumi "Kehv Keha"

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

06:41

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

16.09

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

16.09

Suri näitleja ja režissöör Robert Redford

11:00

ISW: Putini külaskäik õppusele Zapad oli signaal NATO-le

16.09

Sõja 1301. päev: Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

08:26

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16.09

Venemaa plaanib ehitada 38 uut tuumareaktorit

16.09

Marko Mägi: enne Cätliniga abiellumist olime seitse aastat parimad sõbrad

ilmateade

loe: sport

16:44

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16:16

VIDEO | Ohtani tegi MLB ajalugu

15:40

Naiste käsipallikoondis osaleb Balti mere turniiril: eesmärk on turniir võita

loe: kultuur

15:23

Sten-Olle avaldas neljanda albumi "Kehv Keha"

15:17

Suri muusik ja pedagoog Tiit Juurikas

14:12

Arvustus. Mogwai on avalikuks vaatamiseks välja pandud pilk sissepoole

12:45

Edward von Lõnguse teos jõudis postmargile

loe: eeter

16:03

Metallikunstnik disainis 15 000 eurot maksva landi

15:11

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

14:01

"Terevisioonis" valmis värsketest ürtidest maitseõli

12:19

Priit Võigemast: mõistsin, et muusikuna jätkamiseks on vaja talenti

Raadiouudised

12:40

Ka Eestis võib tulevikus kirja või postkaardi saada pakiautomaati

12:35

Tšehhi opositsioonipartei lubab võimule tulles Ukraina toetamist tagasi tõmmata

12:30

Raadiouudised (17.09.2025 12:00:00)

12:14

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi Uuendatud

11:55

Erakonnad on perede koduostu toetamise üksikasjades eri meelt

09:25

Raadiouudised (17.09.2025 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

16.09

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

16.09

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

16.09

Maailma nafta- ja gaasitoodang väheneb aina kiiremini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo