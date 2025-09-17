Sotsiaalkindlustus amet taasavab Põlvas kontori

Sotsiaalkindlustusamet avab Põlva uues vallamajas pop-up-kontori. Eelmine aasta septembris andis amet teada, et sulgeb oma esinduse Põlvas, kuna ruumid ei olnud ligipääsetavad. Põlva vald pakkus seepeale ametile ruume just valminud vallamajja ning amet hakkabki esmaspäevast kliente vastu võtma üks kord nädalas.

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) töötas varem Põlva endises maavalitsuse hoones, mis ei olnud ligipääsetav. Nimelt puudus seal kaldtee, kust ratastoolis inimene pääseks majja sisse. Riigi Kinnisvara AS, kes hoonet haldab, ei olnud nõus seda ehitama ja arvas, et ehitustööd peaks ettevõtma SKA. Amet selleks raha ei leidnud ning otsustas hoopis klientide vähesusele viidates esinduse üldse sulgeda. Sellise otsusega ennustati töökoormuse kasvu valla sotsiaalosakonnale.

"Ilmselt päris paljud inimesed said sellest muutusest teada ja ilma meie poole pöördumata, läksid otse siis Võrru või Tartusse või kuhugi mujale. Meie töömaht ei muutunud ja praegu on küll suur rõõm selle üle, et sotsiaalkindlustusamet tuleb tagasi. Võib-olla see lahendus on isegi parem, kui varem oli. Me oleme nüüd ühes majas ja teinekord saame meie ka midagi küsida, mis meil ebaselge on," sõnas Põlva valla sotsiaalosakonna juhataja Jüri Kõre.

Põlva vald pakkus sulgemisuudistest kuuldes sotsiaalkindlustusametile, et annavad neile valmivas vallamajas tööruumi, mis vastaks nende tingimustele ehk oleks ligipääsetav, võimaldaks pidada privaatseid vestlusi ning andmekaitseseisukohalt turvaliselt vastu võtta ja säilitada inimeste dokumente. Kolmapäeval avatud Põlva valla uues vallamajas ongi nüüd eraldi kabinet sotsiaalkindlustusametile, mida amet nimetab pop-up vastuvõtuks ja kus hakatakse inimesi teenindama üks kord nädalas.

"Meil on tegelikult väga hea meel, sest meil on olnud väga hea koostöö vallaga ja me oleme saanud selle võimaluse tulla tagasi Põlva. Üks päev nädalas - esmaspäev - alates 8.30 kuni 17.00. Ma arvan, et see on piisav aeg selleks, et inimesed saaksid oma muredega meie poole pöörduda," ütles sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse talituse juhataja Tatjana Puidet.

Ka kohalikud on rahul, et Põlvasse tuleb sotsiaalkindlustusamet tagasi.

"Kindlasti peaks olema see siin esindatud. See, et kõik Põlvast ära läheb, on vale," lausus Aivar.

"Eks see ikka on tore. Kui meil kõik asjad järjest kinni pannakse, siis on hea, et midagi uuesti tagasi ka tuleb. Vanematele inimestele kindlasti on see väga hea, sest nendel on ebamugav igasuguste e-teenuste ja muuga," sõnas Jaanika.