X!

Sotsiaalkindlustusamet taasavab Põlvas kontori

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Sotsiaalkindlustusamet avab Põlva uues vallamajas pop-up-kontori. Eelmine aasta septembris andis amet teada, et sulgeb oma esinduse Põlvas, kuna ruumid ei olnud ligipääsetavad. Põlva vald pakkus seepeale ametile ruume just valminud vallamajja ning amet hakkabki esmaspäevast kliente vastu võtma üks kord nädalas.

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) töötas varem Põlva endises maavalitsuse hoones, mis ei olnud ligipääsetav. Nimelt puudus seal kaldtee, kust ratastoolis inimene pääseks majja sisse. Riigi Kinnisvara AS, kes hoonet haldab, ei olnud nõus seda ehitama ja arvas, et ehitustööd peaks ettevõtma SKA. Amet selleks raha ei leidnud ning otsustas hoopis klientide vähesusele viidates esinduse üldse sulgeda. Sellise otsusega ennustati töökoormuse kasvu valla sotsiaalosakonnale.

"Ilmselt päris paljud inimesed said sellest muutusest teada ja ilma meie poole pöördumata, läksid otse siis Võrru või Tartusse või kuhugi mujale. Meie töömaht ei muutunud ja praegu on küll suur rõõm selle üle, et sotsiaalkindlustusamet tuleb tagasi. Võib-olla see lahendus on isegi parem, kui varem oli. Me oleme nüüd ühes majas ja teinekord saame meie ka midagi küsida, mis meil ebaselge on," sõnas Põlva valla sotsiaalosakonna juhataja Jüri Kõre.

Põlva vald pakkus sulgemisuudistest kuuldes sotsiaalkindlustusametile, et annavad neile valmivas vallamajas tööruumi, mis vastaks nende tingimustele ehk oleks ligipääsetav, võimaldaks pidada privaatseid vestlusi ning andmekaitseseisukohalt turvaliselt vastu võtta ja säilitada inimeste dokumente. Kolmapäeval avatud Põlva valla uues vallamajas ongi nüüd eraldi kabinet sotsiaalkindlustusametile, mida amet nimetab pop-up vastuvõtuks ja kus hakatakse inimesi teenindama üks kord nädalas.

"Meil on tegelikult väga hea meel, sest meil on olnud väga hea koostöö vallaga ja me oleme saanud selle võimaluse tulla tagasi Põlva. Üks päev nädalas - esmaspäev - alates 8.30 kuni 17.00. Ma arvan, et see on piisav aeg selleks, et inimesed saaksid oma muredega meie poole pöörduda," ütles sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse talituse juhataja Tatjana Puidet.

Ka kohalikud on rahul, et Põlvasse tuleb sotsiaalkindlustusamet tagasi.

"Kindlasti peaks olema see siin esindatud. See, et kõik Põlvast ära läheb, on vale," lausus Aivar.

"Eks see ikka on tore. Kui meil kõik asjad järjest kinni pannakse, siis on hea, et midagi uuesti tagasi ka tuleb. Vanematele inimestele kindlasti on see väga hea, sest nendel on ebamugav igasuguste e-teenuste ja muuga," sõnas Jaanika.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:34

Voltri: õpetajad ei saa 10-protsendise palgatõusuga rahule jääda

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

09:26

Tarmo Miilits: keeruline on leida tasakaalu vabaduste ja julgeoleku vahel

09:21

Riigikohus hakkab menetlema prokuratuuri kaebust politseijuhtide asjas

09:20

Raadiouudised (18.09.2025 09:00:00)

09:13

Teaduskirjastuste miljardiäri surub Eesti teaduse maksumüüri taha

09:12

Trump kavatseb kuulutada antifa terroriorganisatsiooniks

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

08:47

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:39

Jõgevamaal tuvastati sigade Aafrika katk ligi 650 seaga farmis

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

17.09

Swedbank vähendas pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

17.09

ISW: Putini külaskäik õppusele Zapad oli signaal NATO-le

17.09

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

17.09

Riigikontroll on aastaid juhtinud tähelepanu puudustele kaitsevaldkonnas

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

08:31

TÄNA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele

08:06

Noored Eesti aerutajad osalevad Tšehhis olümpialootuste regatil

loe: kultuur

08:00

Undusk: emast elulooraamatu kirjutamine meenutas detektiivromaani tegemist

17.09

Kadrioru galeriis avati kümne Briti kunstniku ühisnäitus "Natuur"

17.09

Otseülekanne neljapäeval: Tartu 2024 teeb Kultuurkompassil kokkuvõtteid

17.09

Sten-Olle avaldas neljanda albumi "Kehv Keha"

loe: eeter

17.09

Egon Nuter: aeg-ajalt piinlen mõtete käes, kas mind on veel vaja

17.09

"Pealtnägija": edukas looduskaitse tegi Botswanas elevandist nuhtlusliigi

17.09

Metallikunstnik disainis 15 000 eurot maksva landi

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

Raadiouudised

17.09

Päevakaja (17.09.2025 18:00:00)

17.09

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17.09

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

17.09

Õpetajad lepiksid ka 10protsendise palgatõusuga, kui tõus ülejärgmisel aastal jätkuks

17.09

Raadiouudised (17.09.2025 15:00:00)

17.09

Ka Eestis võib tulevikus kirja või postkaardi saada pakiautomaati

17.09

Tšehhi opositsioonipartei lubab võimule tulles Ukraina toetamist tagasi tõmmata

17.09

Raadiouudised (17.09.2025 12:00:00)

17.09

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi Uuendatud

17.09

Erakonnad on perede koduostu toetamise üksikasjades eri meelt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo