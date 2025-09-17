Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

Leedu peaprokuratuur ja kriminaalpolitsei büroo tuvastasid rühma inimesi, kes organiseerisid ja kavandasid nelja terroriakti toimepanemist erinevates Euroopa riikides.

Võimud tegid kindlaks, et mullu 19. juulil saatis 1973. aastal sündinud Leedu kodanik koos kaasosalistega rahvusvaheliste kullerfirmade DHL ja DPD vahendusel Vilniusest erinevatesse Euroopa riikidesse neli isetehtud lõhke- ja süüteseadeldisi sisaldanud saadetist, vahendas BNS.

Kaks saadetist adresseeriti ja saadeti DHL-i kaubalennukitega Ühendkuningriiki, ülejäänud kaks aga DPD kaubaveokitega Poola.

Prokuratuuri teatel tegi eeluurimine kindlaks, et kuritegusid organiseerisid ja koordineerisid Venemaa sõjaväeluurega seotud Venemaa kodanikud.

Mitu kuritegude koordineerijat on otseselt seotud ka 2024. aasta mais Vilniuses toimunud terrorirünnaku katsega, mille käigus süüdati Ikea pood.

Leedu rahvusringhääling LRT kirjutab, et Leedus, Poolas, Lätis ja Eestis viidi läbi üle 30 läbiotsimise. Kokku on 15 kahtlusalust, kes on pärit Venemaalt, Leedust, Lätist, Eestit ja Ukrainast.