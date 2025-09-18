X!

Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast

Sõjast laastatud Pokrovsk
Sõjast laastatud Pokrovsk Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 155 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 18. septembril kell 13.23:

- Kiiev: Zaporižžja oblastis hukkus augustis toimunud sabotaažiaktis 18 Vene ohvitseri;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 155 lahingut;

- Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast;

- Merz: Ukraina alistumine julgustaks Putinit vaid uutele rünnakutele.

Kiiev: Zaporižžja oblastis hukkus augustis toimunud sabotaažiaktis 18 Vene ohvitseri

Venemaa poolt okupeeritud Zaporižžja oblasti osas hukkus augusti lõpus toimunud partisanide rünnakus 18 Vene staabiohvitseri, teatas Ukraina algatus "Ma tahan elada".

Avalduse kohaselt süütasid varjatud isikud 30. augustil kuiva rohtu Vene armee juhtimispunkti lähedal Voskresenka küla juures. Tulekahju levis väidetavalt kiiresti hoonetele ja kaevikutele selles piirkonnas, vahendab The Kyiv Independent.

"Tugeva suitsu ja juhtimispunkti täitnud vingugaasi tõttu ei suutnud staabitöötajad põgeneda," seisis avalduses.

Ukraina avaldas nimekirja Vene sõduritest, kes väidetavalt tulekahjus hukkusid.

The Kyiv Independent ei suutnud neid väiteid sõltumatult kinnitada ning Venemaa avalikustab oma sõjalisi kaotusi harva.

Ukraina väed ja Ukraina-meelsed partisanirühmad on korduvalt rünnanud Vene sõdureid ja sõjalist infrastruktuuri okupeeritud aladel või Venemaa territooriumil.

Selle nädala alguses teatas Ukraina sõjaväeluure (HUR), et korraldas plahvatused Venemaa Vladivostokis kättemaksuaktsioonina sõdurite vastu, keda süüdistatakse sõjakuritegudes.

Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva Volgogradi naftatöötlemistehast. Meedias levivad väited, et tehas pidi töö seiskama. 

Tehase aastane töötlemismaht on 15,7 miljonit tonni, mis on 5,6 protsenti kogu Venemaa naftatöötlemise mahust. 

Vene naftagigandile Lukoilile kuuluv Volgogradi naftatöötlemistehas, mis on üks riigi suurimaid, on Venemaa täiemahulise agressioonisõja jooksul mitu korda Ukraina rünnakute alla sattunud.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 155 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 155 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Pokrovski suunas Ukraina üksusi 43 korral. Donetski oblasti juht Vadõm Filaškin ütles, et Vene väed on hävitanud 70 protsenti Pokrovskist. 

"Praegu on Pokrovskis alles 1200 inimest. Venelased on hävitanud ligi 70 protsenti linnast. Inimestele on äärmiselt raske toimetada humanitaarabi, joogivett ja ravimeid. Linnas ei tööta sisuliselt mitte miski. Mitte ükski pood," rääkis Filaškin.

Merz: Ukraina alistumine julgustaks Putinit vaid uutele rünnakutele

"Me tahame, et see sõda lõppeks. Kuid samal ajal on mure, et see võib kesta kaua. Siiski on sõja lõpetamine Ukraina poliitilise suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse arvelt meile kui Ukraina liitlastele ja partneritele vastuvõetamatu. Dikteeritud rahu, rahu ilma vabaduseta – see ei ole midagi muud kui kapituleerumine. Ja see vaid julgustaks Putinit otsima uut sihtmärki," rääkis Saksa kantsler Friedrich Merz.

Kantsler meenutas veel ka hiljutisi Poola ja Rumeenia õhuruumi rikkumisi. Merzi sõnul on need intsidendid osa laiemast mustrist.

"Venemaa tahab meie ühiskondi destabiliseerida. Kuid me ei luba seda – ei väljast ega seestpoolt," ütles Merz.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 098 380 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 11 191 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 277 (+0);

- suurtükisüsteemid 32 879 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1491 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 60 469 (+390);

- tiibraketid 3718 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 62 000 (+122);

- eritehnika 3965 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent

