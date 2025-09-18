Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 18. septembril kell 5.35:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 155 lahingut;

- Merz: Ukraina alistumine julgustaks Putinit vaid uutele rünnakutele.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 155 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 155 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Pokrovski suunas Ukraina üksusi 43 korral. Donetski oblasti juht Vadõm Filaškin ütles, et Vene väed on hävitanud 70 protsenti Pokrovskist.

"Praegu on Pokrovskis alles 1200 inimest. Venelased on hävitanud ligi 70 protsenti linnast. Inimestele on äärmiselt raske toimetada humanitaarabi, joogivett ja ravimeid. Linnas ei tööta sisuliselt mitte miski. Mitte ükski pood," rääkis Filaškin.

Merz: Ukraina alistumine julgustaks Putinit vaid uutele rünnakutele

"Me tahame, et see sõda lõppeks. Kuid samal ajal on mure, et see võib kesta kaua. Siiski on sõja lõpetamine Ukraina poliitilise suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse arvelt meile kui Ukraina liitlastele ja partneritele vastuvõetamatu. Dikteeritud rahu, rahu ilma vabaduseta – see ei ole midagi muud kui kapituleerumine. Ja see vaid julgustaks Putinit otsima uut sihtmärki," rääkis Saksa kantsler Friedrich Merz.

Kantsler meenutas veel ka hiljutisi Poola ja Rumeenia õhuruumi rikkumisi. Merzi sõnul on need intsidendid osa laiemast mustrist.

"Venemaa tahab meie ühiskondi destabiliseerida. Kuid me ei luba seda – ei väljast ega seestpoolt," ütles Merz.