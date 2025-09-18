X!

Kell 14.05 "Reporteritunnis": Varblane ja Eamets majandusest ja rahandusest

Majandus
Majandus

Vikerraadio neljapäevases "Reporteritunnis" on külas majanduseksperdid Urmas Varblane ja Raul Eamets, kes selgitavad kuulajatele riigirahanduse erinevaid aspekte.

Värsked majandusprognoosid ja käimasolev riigieelarve koostamise protsess on ühiskonna pannud igapäevaselt rääkima riigi rahaasjadest.

Vikerraadio neljapäevane "Reporteritund" küsib, kas on õige aeg makse langetada, sest oleme nii rikkad, et saame teha kõigile sadadesse miljonitesse ulatuvaid maksukingitusi. Lisaks on saates fookuses üle Euroopa kulutulena leviv riigikaitsepesu ning Prantsusmaa suur eelarvepuudujääk ja löögi alla sattunud riigireiting.

Saatekülalised on akadeemik Urmas Varblane ja Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. Saatejuht on Mirko Ojakivi.

"Reporteritund" algab Vikerraadios neljapäeval kell 14.05.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:20

Raadiouudised (18.09.2025 12:00:00)

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:59

Politico: Macron pidurdab nüüd EL-i kliimaeesmärkide seadmist

11:56

Õpetajate, päästjate ja politseinike palgad tõusevad järgmisel aastal 10 protsenti

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

11:21

Mudimisvidin on vaimse tervise plaaster

11:09

Kell 14.05 "Reporteritunnis": Varblane ja Eamets majandusest ja rahandusest

11:04

Galerii: Kullar Viimse film "Torn" jõudis kinodesse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

17.09

ISW: Putini külaskäik õppusele Zapad oli signaal NATO-le

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

07:18

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

17.09

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

17.09

Riigikontroll on aastaid juhtinud tähelepanu puudustele kaitsevaldkonnas

17.09

Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

ilmateade

loe: sport

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

10:43

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

loe: kultuur

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

11:04

Galerii: Kullar Viimse film "Torn" jõudis kinodesse

10:15

Kadrioru galeriis avati kümne Briti kunstniku ühisnäitus "Natuur" Uuendatud

08:00

Undusk: emast elulooraamatu kirjutamine meenutas detektiivromaani tegemist

loe: eeter

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

10:24

Proviisor: alkohol pakub seksuaalärevuse vastu vaid näilist leevendust

10:12

Prantsusmaalt Raplasse jalutanud rändur: teekonnal näeb natukene kõike

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (18.09.2025 09:00:00)

17.09

Päevakaja (17.09.2025 18:00:00)

17.09

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17.09

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

17.09

Õpetajad lepiksid ka 10protsendise palgatõusuga, kui tõus ülejärgmisel aastal jätkuks

17.09

Raadiouudised (17.09.2025 15:00:00)

17.09

Ka Eestis võib tulevikus kirja või postkaardi saada pakiautomaati

17.09

Tšehhi opositsioonipartei lubab võimule tulles Ukraina toetamist tagasi tõmmata

17.09

Raadiouudised (17.09.2025 12:00:00)

17.09

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi Uuendatud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo