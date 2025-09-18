Kell 14.05 "Reporteritunnis": Varblane ja Eamets majandusest ja rahandusest

Vikerraadio neljapäevases "Reporteritunnis" on külas majanduseksperdid Urmas Varblane ja Raul Eamets, kes selgitavad kuulajatele riigirahanduse erinevaid aspekte.

Värsked majandusprognoosid ja käimasolev riigieelarve koostamise protsess on ühiskonna pannud igapäevaselt rääkima riigi rahaasjadest.

Vikerraadio neljapäevane "Reporteritund" küsib, kas on õige aeg makse langetada, sest oleme nii rikkad, et saame teha kõigile sadadesse miljonitesse ulatuvaid maksukingitusi. Lisaks on saates fookuses üle Euroopa kulutulena leviv riigikaitsepesu ning Prantsusmaa suur eelarvepuudujääk ja löögi alla sattunud riigireiting.

Saatekülalised on akadeemik Urmas Varblane ja Bigbanki peaökonomist Raul Eamets. Saatejuht on Mirko Ojakivi.

"Reporteritund" algab Vikerraadios neljapäeval kell 14.05.