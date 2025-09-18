X!

Läti seim nimetas uueks ombudsmaniks Karina Palkova

Välismaa
Karina Palkova
Karina Palkova Autor/allikas: Läti seim/Reinis Inkēns
Välismaa

Läti seim nimetas neljapäeval uueks ombudsmaniks Riia Stradiņši ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaani ja juristi Karina Palkova.

Palkova oli ainus ametikohale esitatud kandidaat. Tema kinnitamise poolt hääletas 71 saadikut, vastu oli 15 saadikut.

Palkova on meditsiiniõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Ta on ka Riia Stradiņši ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan ja teadur ning töötab tervishoiuminister Hosams Abu Meri vabakutselise nõunikuna arstide ja patsientide õiguste küsimustes.

Varem on ta juhtinud Jūrmala linnavolikogu avalikku nõukogu, mille eesmärk on edendada vabaühenduste arengut ja kodanikuosalust linnas.

Seaduse kohaselt nimetab ombudsmani ametisse parlament vähemalt kümne saadiku ettepanekul ning tema ametiaeg kestab viis aastat.

Uus kandidaat oli vaja leida, sest seim vabastas ametist Läti pikaaegse ombudsmani Juris Jansonsi. Enne tema tagasiastumist levisid Läti meedias väited, et Jansonsil on probleeme liigse alkoholi tarbimisega. 

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:01

Opositsioonijuhtide hinnangul pole valitsuse maksumuudatused piisavad Uuendatud

14:51

Briti politsei arreteeris kolm Vene luure abistamises kahtlustatavat isikut

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

14:45

Markus Pau: loodus ei taha ühte rada käimist

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

14:34

Eliisa Pass: statistika kinnitab Eesti metsade üleraiet

14:26

Kaitsevägi kutsub kuni 242 reservväelast lisaõppekogunemisele

14:22

Eesti kahtleb EL-i kaubanduspiirangute mõjus Iisraelile

14:18

Ülevaade: kes lisaks poliitikutele omavalitsuste volikogudesse pürgivad?

14:17

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

07:18

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

13:33

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

13:23

Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast Uuendatud

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

17.09

Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

17.09

"Pealtnägija": edukas looduskaitse tegi Botswanas elevandist nuhtlusliigi

ilmateade

loe: sport

14:47

VAATA OTSE | Kas kolmikhüppe kuninganna lõpetab pika võistluspausi kullaga? Uuendatud

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

14:15

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

13:45

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

loe: kultuur

14:17

Raadio Tallinna kuu plaat. Remmeli loomingulised otsingud toimuvad soojas võtmes

14:09

EKKM läheb renoveerimisele ja saab lisahoone

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

loe: eeter

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

10:24

Proviisor: alkohol pakub seksuaalärevuse vastu vaid näilist leevendust

Raadiouudised

14:15

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

14:10

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

14:10

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

14:10

Eestlased ostavad üha vähem toidupooodidest tööstuskaupu

12:20

Raadiouudised (18.09.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (18.09.2025 09:00:00)

17.09

Päevakaja (17.09.2025 18:00:00)

17.09

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17.09

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

17.09

Õpetajad lepiksid ka 10protsendise palgatõusuga, kui tõus ülejärgmisel aastal jätkuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo