Läti seim nimetas uueks ombudsmaniks Karina Palkova

Palkova oli ainus ametikohale esitatud kandidaat. Tema kinnitamise poolt hääletas 71 saadikut, vastu oli 15 saadikut.

Palkova on meditsiiniõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Ta on ka Riia Stradiņši ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan ja teadur ning töötab tervishoiuminister Hosams Abu Meri vabakutselise nõunikuna arstide ja patsientide õiguste küsimustes.

Varem on ta juhtinud Jūrmala linnavolikogu avalikku nõukogu, mille eesmärk on edendada vabaühenduste arengut ja kodanikuosalust linnas.

Seaduse kohaselt nimetab ombudsmani ametisse parlament vähemalt kümne saadiku ettepanekul ning tema ametiaeg kestab viis aastat.

Uus kandidaat oli vaja leida, sest seim vabastas ametist Läti pikaaegse ombudsmani Juris Jansonsi. Enne tema tagasiastumist levisid Läti meedias väited, et Jansonsil on probleeme liigse alkoholi tarbimisega.