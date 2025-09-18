X!

Kaitsevägi kutsub kuni 242 reservväelast lisaõppekogunemisele

Okas. Foto on illustratiivne.
Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Valitsus andis loa kutsuda kuni 242 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 25-2.

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse 19. septembrist 5. oktoobrini toimuvale lisaõppekogunemisele diviisi 2. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni, diviisi õhutõrjepatarei ja diviisi suurtükiväerügemendi allüksusteste koosseisu arvatud reservväelased.

Lisaõppekogunemine on varem planeeritud ega ole reaktsioon Eesti õhupiiririkkumistele või sündmustele Poolas, kinnitas valitsus pressiteates.

Diviisi 2. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni pioneerikompanii õppekogunemine toimub 19. septembrist 23. septembrini.

Diviisi suurtükiväerügemendi õhuründepatarei õppekogunemine toimub 23. septembrist 28. septembrini.

Diviisi õhutõrjepatarei õppekogunemine toimub 24. septembrist 28. septembrini.

Diviisi suurtükiväerügemendi raketisuurtükipatarei õppekogunemine toimub 27. septembrist 3. oktoobrini.

Diviisi suurtükiväerügemendi liikursuurtükiväepataljoni tulepatarei õppekogunemine toimub 27. septembrist 5. oktoobrini.

Reservväelased, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma kutses märgitud ajal kutses määratud kogunemiskohta.

Reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist www.kaitsevaeteenistus.ee.

Õppusele kutsutud üksuste reservväelased saavad lisainfot telefonilt +372 8002525 ja e-posti aadressilt info@kra.ee. 

Lisaõppekogunemise Okas 25-2 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist vabariigi valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Lisaks harjutavad õppusele kutsustud üksuste reservväelased ja tegevväelased lahinguvalmiduse saavutamist vastavalt üksuse lahinguvalmiduse kavale ning esmase lahingülesande täitmist.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.  Tegemist on teise lisaõppekogunemisega sel aastal. Eelmine lisaõppekogunemine toimus selle aasta aprillis.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

