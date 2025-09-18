Briti politsei arreteeris kolm Vene luure abistamises kahtlustatavat isikut

Politsei pidas Essexis kinni kaks meest vanuses 41 ja 46 ning 35-aastase naise. Neid süüdistatakse riikliku julgeoleku seaduse rikkumises, mis võeti vastu kaks aastat tagasi, et anda võimudele rohkem volitusi välisriikidest tulenevate ohtude vastu võitlemiseks.

"Viimaste riikliku julgeolekuga seotud juhtumite käigus näeme üha rohkem, kuidas välisriikide luureteenistused värbavad nn vahendajaid," ütles Londoni politsei terrorismivastase üksuse juht Dominic Murphy.

Politsei korraldas läbiotsimised kahel aadressil Essexis ning kõik kolm isikut on uurimisel ajaks tingimisi kautsjoni alusel vabastatud, teatas Metropolitani politsei.

London on korduvalt süüdistanud Venemaad või selle agente luure- ja sabotaažitegevuses nii Suurbritannias kui ka kogu Euroopas. Briti siseluurejuht on öelnud, et Vene operatiivtöötajad püüavad külvata kaost.

Kreml on süüdistused tagasi lükanud, väites, et Suurbritannia valitsus süüdistab Venemaad korduvalt kõiges halvas, mis riigis juhtub.

Juulis mõisteti kolm meest süüdi süütamisrünnakus Ukrainaga seotud ettevõtete vastu Londonis. Briti ametnike sõnul oli rünnaku tellinud Venemaa palgasõdurigrupp Wagner. Veel kaks isikut tunnistasid oma osalust rünnakus.

Sellele eelnes märtsis Bulgaaria kodanikest koosneva rühma süüdimõistmine. Süüdistuse järgi osalesid nad luurevõrgustikus, mis tegutses Kremli nimel.

"Kaks noort britti ootavad kohtuotsust pärast seda, kui Wagneri grupp – sisuliselt Vene riik – värbas nad Ukrainaga seotud ladu süütama," ütles terrorismivastase üksuse juht Murphy.

"Neid ähvardab võimalik pikk vanglakaristus, kuigi olgu öeldud, et tänased vahistamised ei ole selle uurimisega kuidagi seotud," lisas ta.