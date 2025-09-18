Läti arutab alaealiste soovahetuse ja LGBTQ+ üritustel viibimise keelamist

Läti parlamendiliikmed esitasid neljapäeval komisjonidele arutamiseks mitu seadusemuudatus ettepanekut, millega opositsioonierakond Läti Ennekõike (LPV) soovib piirata alaealiste osalemist LGBTQ+ üritustel ning karistada neid, kes aitavad alaealistel sugu vahetada.

Opositsioonierakonna Läti Ennekõike (LPV) algatatud seaduseelnõusid toetasid parlamendis koalitsioonierakonna Roheliste ja Põllumeeste Liit (ZZS) liikmed. Teised koalitsioonierakonnad - Uus Ühtsus ja Progressiivid - hääletasid eelnõude vastu.

Opositsioonisaadikud soovivad lastekaitseseadusesse ja "Koosolekute, marsside ja pikettide" seadustesse lisada, et alaealistel on keelatud osaleda üritustel, mis propageerivad LGBTQ+ ideid ja väärtusi.

Saadikud nõuavad ka lastekaitseseaduse muutmist, täpsustades, et lapsel on õigus ühinemisvabadusele, kui see ei ohusta tema tervist, elu ega moraali. Praegu sätestab seadus, et lapsel on õigus ühinemisvabadusele, kui see ei ohusta tema tervist ega elu.

Kõnealused kaks seaduseelnõu on edastatud inimõiguste ja avalike suhete komisjonile.

LPV saadikud tegid ka ettepaneku täiendada karistusseadustikku uue artikliga, et alaealise soo muutmise eest karistatakse kuni viieaastase vangistusega koos vara konfiskeerimisega või ilma.

Ettepanekut selgitasid LPV liikmed sellega, et tegu on alaealise puberteedi blokeerimisega. Ka hormoonravi määramine alaealisele soo muutmise eesmärgil tooks kaasa kuni nelja-aastase vabadusekaotuse, lühiajalise vabadusekaotuse, kriminaalhoolduse või ühiskondlikult kasuliku töö.

Need muudatusettepanekud esitati õiguskomisjonile arutamiseks.

Parlamendiliige Edmunds Zivtinš (LPV) põhjendas eelnõude olulisust Läti sündimuse langusega. Tema hinnangul ei toeta riik piisavalt lapsi ning ei aita lastel edendada kodumaa armastust.

"Tänapäeva lapsed ei ole ainult füüsiliselt, vaid ka moraalselt ohustatud mitmesuguste ebamoraalsuste, küsitavate väärtuste ja kergesti ligipääsetava sisu poolt, millel võivad olla laastavad tagajärjed laste ja noorte arvule Lätis. Meie kohustus on täiesti selge – kaitsta lapsi kahjulike mõjude eest, pakkuda kvaliteetset haridust, anda neile võimalusi sportimiseks, tegevusteks ja kasvamiseks. Minu arvates mürgitab see LGBTQ+ ideoloogia noorte meeli palju rohkem kui ükski kahjulik harjumus. Seetõttu on alaealiste osalemine nende organisatsioonide korraldatud üritustel kategooriliselt vastuvõetamatu," sõnas Zivtinš.

Samal ajal väitis LPV liige Ilze Stobova, et LGBTQ+ liikumine ohustab ka Läti majandust ja pereväärtusi. Stobova väitis, et seaduseelnõu eesmärk on võidelda manipulatsioonidega, mis on suunatud lastele.

Progressiivide hinnangul on esitatud ettepanekute pakett hübriidrünnak Läti ühiskonna vastu, mis rakendab Venemaa strateegiat ja süvendab ühiskonnas olemasolevaid erimeelsusi, et neid enda kasuks ära kasutada. Progressiivide sõnul oleks selliste muudatuste vastuvõtmine ohtlik pretsedent ja esimene samm Läti teistest demokraatlikest riikidest isoleerimise suunas.

Seimi fraktsiooni Progressiivne aseesimees Selma Teodora Levrence juhib tähelepanu sellele, et demokraatia aluste piiramisega nõrgestatakse tegelikult Läti iseseisvust.

"Sellised ettepanekud on olnud aastaid osa Venemaa hübriidsõja strateegiast. Esmalt õõnestada ja lõhestada ühiskonda ning alles seejärel pöörduda selle vastu jõuga. Seimi liikmete kohus on kaitsta põhiõigusi, mitte neid õõnestada," rõhutab Levrence.

Erakonna Uus Ühtsus liige Edmunds Jurevics nimetas omakorda nende eelnõude menetlemise protsessi poliitiliseks täiskuuks. Tema sõnul tuli LPV nende eelnõudega välja, kuna partei kardab reitingute langust valimiseelsel perioodil. Ta rõhutas, et ettepanekud õhutavad vihkamist ning kõnealust probleemi tegelikult ei eksisteeri.