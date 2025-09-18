Trump ja Starmer allkirjastasid tehnoloogiapartnerluse

USA president Donald Trump ja Briti peaminister Keir Starmer allkirjastasid neljapäeval ametlikult tehnoloogiapartnerluse koostöö tugevdamiseks tehisintellekti, kvantarvutite ja tuumaenergia vallas.

"See on suurim omalaadne investeerimispakett Briti ajaloos," ütles Starmer oma maaresidentsis Chequersis Trumpi riigivisiidi ajal, nimetades lepet murranguliseks.

USA ettevõtted, peamiselt tehnoloogia- ja finantshiiud, on Trumpi visiidi käigus andnud seni ühtekokku 150 miljardi naela ulatuses investeerimislubadusi.

Neljapäeval toimunud pressikonverentsil puudutasid riigijuhid ka Ukraina sõda ja Palestiina tunnustamist.

Trump ütles, et Venemaa president Vladimir Putin vedas teda alt, kui jätkas sõda Ukrainas. Ta tunnistas, et pidas Ukraina konflikti lahendamist kergeks, tulenevalt tema isiklikust suhtest Putiniga. "Kuid ta vedas mind alt. Ta vedas mind väga alt," lausus president.

Trump rõhutas, et tema administratsioon näeb kõvasti vaeva Gaza sõja lahendamise nimel.

Palestiina tunnustamise osas jäid aga riigijuhid eri meelt.

Trumpi sõnul ei nõustu ta Starmeri plaaniga tunnustada Palestiina riiki.

"Meil on selles küsimuses peaministriga erimeelsus, üks meie vähestest erimeelsustest," märkis Trump.

USA president mainis ka, et tahab tagasi saada Bagrami õhuväebaasi Afganistanis, mille Ühendriigid loovutasid 2021. aastal, kui Taliban naases võimule.

"Me püüame seda tagasi saada, muide, see võiks olla väike suur uudis. Me püüame seda tagasi saada, sest nad vajavad meilt asju. Me tahame seda baasi tagasi," rääkis Trump.