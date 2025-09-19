Sõja 1304. päev: Venemaa ründas Kiievit droonidega

Oluline Ukraina sõjas reedel, 19. septembril kell 19.05:

- Kiiev: Venemaa on palganud kümneid tuhandeid kuubalasi Ukrainasse sõdima;

- Ukraina teatas rünnakust Venemaa kontrolli all olevale Musta mere poolsaarele;

- Venemaa ründas Kiievit droonidega;

- Ukraina endine suursaadik Suurbritannias kiitis muutust Trumpi hoiakus;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit.

Ukraina luureametnikud ütlesid kolmapäeval USA Kongressile, et Venemaa on värvanud vähemalt 20 000 Kuuba kodanikku palgasõduritena Ukraina võitlema, kirjutab Business Insider.

"Praegu ütleb meie usaldusväärne luure, et vähemalt 20 000 inimest Kuubalt on juba täitnud vajalikud dokumendid ja on värvatud võitlema Venemaa poolel," ütles Ukraina sõjaväeluureagentuuri (HUR) esindaja Andri Jusov ütles USA Esindajatekoja liikmetele riikliku julgeoleku teemalisel briifingul.

Tema hinnang rõhutab nii Venemaa kui ka Ukraina raskusi rindepositsioonide mehitamisel. Moskva on pöördunud välisvõitlejate värbamise poole sellistest piirkondadest nagu Põhja-Korea, Lähis-Ida ja Aafrika.

Jusovi sõnul on Ukraina kinnitanud vähemalt 1 038 Kuuba palgasõduri isikuandmed, kes sõlmisid lepingud ajavahemikus juuni 2023 kuni veebruar 2024.

Ta ei täpsustanud, kuidas HUR selle teabe hankis, kuigi Ukraina ametnikud viitasid hilisemas briifingus, et paljud neist võitlejatest on kas hukkunud või vangi langenud.

Jusov lisas, et Kuuba võitlejate keskmine vanus on 35 aastat ning nende keskmine kuupalk on 2000 USA dollarit.

Ukrainal on ka andmed, et vähemalt 250 Kuuba võitlejat on jäänud rindele edasi isegi pärast oma lepingute lõppemist.

Jusov ütles, et HUR-i andmed palgasõdurite kohta ei ole täielikud, kuid lisas, et praegune info näitab, et tüüpiline lepinguline välisvõitleja, kes Venemaa eest võideldes hukkub, sureb tavaliselt umbes 140–150 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

"Putini režiimile on kasulik värvata Kuuba palgasõdureid," ütles Jusov. "Kui välismaalane sureb, siis ei pea maksma sotsiaalseid hüvitisi ega vastutama."

Venemaa liider Vladimir Putin on alates 2022. aastast vastu võtnud mitmeid uusi seadusi, mis sätestavad hüvitised haavatud sõduritele ja sõjas hukkunute peredele. Kuigi Kreml ei avalda ametlikult andmeid nende kulude kohta, ütlevad sõltumatud analüütikud, et need avaldavad Venemaa majandusele märkimisväärset koormust.

Ukraina teatas rünnakust Venemaa kontrolli all olevale Musta mere poolsaarele

Ukraina sõjaväeluure (HUR) teatas, et viis avaldamata kuupäeval läbi rünnaku Hersoni oblasti okupeeritud rannikul asuval Tendra poolsaarel. Ukraina väed hävitasid väidetavalt Vene DT-10 Vityaz roomikmasina.

Luure avaldas rünnaku kohta ka videomaterjali.

DT-10 Vityaz on kaheosaline roomikutel amfiibsõiduk, mida Vene väed kasutavad vägede, relvade ja varustuse viimiseks rindepositsioonidele.

Vene kaitseministeerium pole Tendra poolsaarel toimunud rünnakut oma igapäevastes aruannetes maininud.

HUR-i teatel ei olnud see esimene Ukraina operatsioon Tendra poosaarel – ka juulis hävitasid Ukraina väed väidetavalt saarel Vene relvastust ja elavjõudu.

Venemaa ründas Kiievit droonidega

Venemaa ründas ööl vastu reedet Ukrainat droonidega ning riigi pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäire sireenid.

Ukraina võimud teatasid, et pealinn on taas rünnaku all ja palusid inimestel varjuda. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas hiljem, et Solomjanka rajoonis kukkus alla droon. Sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad, kahjude ulatus ei ole veel teada, vahendas Ukrainska Pravda.

Hiljem selgus, et Ukraina relvajõud tegid ööl vastu reedet riiki rünnanud 86 Vene droonist kahjutuks 71. Vene droonid tabasid kuues kohas 15 sihtmärki.

Kiievis asuv kodumaa monument Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GENYA SAVILOV

Ukraina endine suursaadik Suurbritannias kiitis muutust Trumpi hoiakus

Ukraina endine suursaadik Ühendkuningriigis Vadõm Prõstaiko tervitas neljapäeval kommentaaris meediakanalile Sky News muutust USA presidendi Donald Trumpi suhtumises Venemaa juhti Vladimir Putinisse.

Diplomaat märkis, et tegemist on teretulnud muutusega.

"Võite ette kujutada, et ukrainlased nägid lõpuks, et USA president ütleb seda, mida me püüdsime talle edasi anda," sõnas endine suursaadik.

"Kiiev hoiatas Washingtoni pidevalt, et diktaator Putin mitte ainult ei vea teid alt, vaid ehitab oma poliitika sellele üles ja hakkab ähvardama kogu NATO allianssi. Lihtsalt loodame, et kogu valitsusstruktuur, NATO ja Ühendriigid said selle sõnumi kätte," jätkas Prõstaiko.

"Ma ei tea, kust Trump võttis algselt idee, et tal on Putiniga väga head suhted, kuid too püüdis neid ootusi kindlasti kuritarvitada," lisas diplomaat.

Trump ütles neljapäeval pressikonverentsil Briti peaministri Keir Starmeriga, et Putin vedas teda alt, kui jätkas sõda Ukrainas. Ta tunnistas, et pidas Ukraina konflikti lahendamist kergeks, tulenevalt tema isiklikust suhtest Putiniga.

"Kuid ta vedas mind alt. Ta vedas mind väga alt," lausus president.

Briti peaminister rääkis, et arutas Trumpiga viise, kuidas suurendada survet Putinile.

"Me peame avaldama Putinile täiendavat survet. See on olnud ainult siis, kui USA president on Putinile survet avaldanud, kui ta on näidanud üles mingitki valmidust tegutseda. Seega peame me survet suurendama," ütles Starmer.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 099 530 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 11 191 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 278 (+1);

- suurtükisüsteemid 32 896 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1492 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1218 (+1);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 60 680 (+390);

- tiibraketid 3718 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 62 044 (+44);

- eritehnika 3968 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.