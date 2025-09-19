Oluline Ukraina sõjas reedel, 19. septembril kell 5.40:

- Venemaa ründas Kiievit droonidega;

- Ukraina endine suursaadik Suurbritannias kiitis muutust Trumpi hoiakus.

Venemaa ründas Kiievit droonidega

Venemaa ründas ööl vastu reedet Ukrainat droonidega ning riigi pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäire sireenid.

Ukraina võimud teatasid, et pealinn on taas rünnaku all ja palusid inimestel varjuda. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas hiljem, et Solomjanka rajoonis kukkus alla droon. Sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad, kahjude ulatus ei ole veel teada, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina endine suursaadik Suurbritannias kiitis muutust Trumpi hoiakus

Ukraina endine suursaadik Ühendkuningriigis Vadõm Prõstaiko tervitas neljapäeval kommentaaris meediakanalile Sky News muutust USA presidendi Donald Trumpi suhtumises Venemaa juhti Vladimir Putinisse.

Diplomaat märkis, et tegemist on teretulnud muutusega.

"Võite ette kujutada, et ukrainlased nägid lõpuks, et USA president ütleb seda, mida me püüdsime talle edasi anda," sõnas endine suursaadik.

"Kiiev hoiatas Washingtoni pidevalt, et diktaator Putin mitte ainult ei vea teid alt, vaid ehitab oma poliitika sellele üles ja hakkab ähvardama kogu NATO allianssi. Lihtsalt loodame, et kogu valitsusstruktuur, NATO ja Ühendriigid said selle sõnumi kätte," jätkas Prõstaiko.

"Ma ei tea, kust Trump võttis algselt idee, et tal on Putiniga väga head suhted, kuid too püüdis neid ootusi kindlasti kuritarvitada," lisas diplomaat.

Trump ütles neljapäeval pressikonverentsil Briti peaministri Keir Starmeriga, et Putin vedas teda alt, kui jätkas sõda Ukrainas. Ta tunnistas, et pidas Ukraina konflikti lahendamist kergeks, tulenevalt tema isiklikust suhtest Putiniga.

"Kuid ta vedas mind alt. Ta vedas mind väga alt," lausus president.

Briti peaminister rääkis, et arutas Trumpiga viise, kuidas suurendada survet Putinile.

"Me peame avaldama Putinile täiendavat survet. See on olnud ainult siis, kui USA president on Putinile survet avaldanud, kui ta on näidanud üles mingitki valmidust tegutseda. Seega peame me survet suurendama," ütles Starmer.