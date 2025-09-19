Rootsi riik annab tuumaenergia projektidele 20 miljardit eurot laenu

Rootsi võttis mais vastu uue tuumaenergia seaduse, mis loob raamistiku, kuidas riik peaks osalema riskide jagamises tuumaenergia arendamise rahastamisel. Seda tehakse muu hulgas ka laenude kaudu, mis on soodsamad kui finantsturult saadavad laenud, vahendas SVT.

Rootsi koalitsiooniparteid teatasid nüüd, et soovivad olemasoleva raamistiku raames laenata 220 miljardit krooni (19,75 miljardit eurot) uute tuumareaktorite ehitamiseks.

"See on selleks, et saaksime alustada läbirääkimisi," ütles Rootsi finantsturgude minister Niklas Wykman.

Tuumaenergia arendamise täpne hind selgub aga alles siis, kui läbirääkimised firmadega on lõppenud. Lisaks soovib valitsus luua ligi 26 miljardi euro suuruse niiöelda riskireservi, tagamaks, et projektid viiakse ka lõpuni.