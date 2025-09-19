Võimud evakueerisid Berliinis ilmasõja aegse pommi tõttu tuhandeid inimesi

Spree jõest avastati plahvatamata Teise maailmasõja aegne pomm ja võimud käskisid tuhandetel kesklinna elanikel evakueeruda. Politseinikud käisid turvaperimeetri piires ukselt uksele, et teavitada inimesi evakueerimise korraldusest.

Politsei teatas, et ligi 10 000 inimest pidi oma kodudest lahkuma. Ajaleht The Telegraph kirjutab, et neljapäeva õhtul suleti piirkonnas asuvad valitsushooned ja saatkonnad.

Viimane korraldus tuleb pärast seda, kui kolmapäeval leiti Berliini lääneosas asuvast linnaosast veel üks 1940. aastatest pärinev pomm. Võimud plaanivad ka selle pommi teha reedel kahjutuks.