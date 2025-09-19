Soome viib riikliku postiettevõtte Posti Groupi börsile

Soome valitsus teatas reedel, et kavatseb viia postiteenuse ettevõtte Posti Groupi Helsingi börsile. Riik jääb ka pärast ettevõtte börsile viimist selle enamusaktsionäriks.

Ettevõte ei ole veel täpsustanud, kui suurt osa aktsiatest läheb investoritele pakkumisele.

Posti tegevjuht Antti Jääskeläinen lubas pressikonverentsil, et investorid võivad Postilt oodata kasvu ja tugevat dividendipoliitikat.

Posti kasumlikkus on viimastel aastatel kasvanud ning ettevõtte käive on olnud umbes 1,5 miljardit eurot.

Jääskeläineni sõnul on Posti turuliider kõigil turgudel, kus ta Soomes tegutseb.

Posti turuosa postiteenustes on umbes 80 protsenti. Tegevjuhi sõnul tähendab ka praegune ligikaudu 51-protsendiline turuosa Soome e-poe pakiturgudel "absoluutset turujuhtimist".

Ladustamis- ja logistikateenustes on Posti turuosa umbes 18 protsenti.

Valitsuse teatel ei mõjuta börsileminek eriseadusega tagatud universaalset postiteenust ega valitsuse poolt toetatud ajalehe kätteviimise teenust.

Posti tegutseb kuues riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Eestis, Lätis ja Leedus.

Ettevõttel on umbes 15 000 töötajat.