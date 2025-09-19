X!

Soome viib riikliku postiettevõtte Posti Groupi börsile

Välismaa
Posti.
Posti. Autor/allikas: twitter.com/Postigroup
Välismaa

Soome valitsus teatas reedel, et kavatseb viia postiteenuse ettevõtte Posti Groupi Helsingi börsile. Riik jääb ka pärast ettevõtte börsile viimist selle enamusaktsionäriks.

Ettevõte ei ole veel täpsustanud, kui suurt osa aktsiatest läheb investoritele pakkumisele.

Posti tegevjuht Antti Jääskeläinen lubas pressikonverentsil, et investorid võivad Postilt oodata kasvu ja tugevat dividendipoliitikat.

Posti kasumlikkus on viimastel aastatel kasvanud ning ettevõtte käive on olnud umbes 1,5 miljardit eurot.

Jääskeläineni sõnul on Posti turuliider kõigil turgudel, kus ta Soomes tegutseb.

Posti turuosa postiteenustes on umbes 80 protsenti. Tegevjuhi sõnul tähendab ka praegune ligikaudu 51-protsendiline turuosa Soome e-poe pakiturgudel "absoluutset turujuhtimist".

Ladustamis- ja logistikateenustes on Posti turuosa umbes 18 protsenti.

Valitsuse teatel ei mõjuta börsileminek eriseadusega tagatud universaalset postiteenust ega valitsuse poolt toetatud ajalehe kätteviimise teenust.

Posti tegutseb kuues riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Eestis, Lätis ja Leedus.

Ettevõttel on umbes 15 000 töötajat.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:40

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

15:39

Valitsus keelas LNG impordi Venemaalt

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

15:25

Enok võttis ka kuulitõukes nulli, üldliider Hall tegi võimsa tulemuse Uuendatud

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

15:19

Eelnõu lubab teatud alade töötajaid kvoodiväliselt Eestisse tuua

15:10

Uue muusika reede: Villemdrillem, Liis Lemsalu, Stefan, Yasmyn

15:05

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

12:15

VAATA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid viiel alal Uuendatud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

15:40

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

ilmateade

loe: sport

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:25

Enok võttis ka kuulitõukes nulli, üldliider Hall tegi võimsa tulemuse Uuendatud

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

15:05

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

loe: kultuur

15:10

Uue muusika reede: Villemdrillem, Liis Lemsalu, Stefan, Yasmyn

14:16

Laste- ja noortenäidendite võistluse esimese preemia pälvis Oliver Issak

14:01

Vaba Lava avab Salme kultuurikeskuses uue hooaja Mari-Liis Lille lavastusega

12:11

Von Krahli hooaja avab Juhan Ulfsaki ja trupi ühistöö "Tagasiside"

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

09:50

Elektrilevi saab tormikatkestusi kriisireservi toel kiiremini kõrvaldada

09:50

Kantar Emor: Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (19.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo