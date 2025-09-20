X!

Sõja 1305. päev: Ukraina tabas Venemaa naftatöötlemistehaseid

Droonirünnakute järgne hommik Kiievis.
Droonirünnakute järgne hommik Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alina Smutko
Välismaa

Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega naftatöötlemistehaseid Venemaal Saratovi ja Samara oblastites. Venemaa korraldas taas laiaulatusliku droonirünnaku Ukraina linnadele, milles hukkus kaks ning sai vigastada vähemalt 27 inimest.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 20. septembril kell 22.54:

- Ukraina tabas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid;

- Venemaa ründas droonidega Ukraina nafta- ja transporditaristut;

- Zelenski sõnul kohtub ta tuleval nädalal Trumpiga;

- Jermak ja Rubio arutasid julgeolekugarantiisid;

- Venemaa droonirünnakutes hukkus kolm ja sai vigastada kümneid inimesi;

- Poola tõstis taas õhku hävitajad.

Ukraina tabas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva droonirünnaku Venemaa naftatöötlemistehastele Saratovi ja Samara oblastitele, kinnitas hommikul Ukraina kaitsejõudude peastaap.

Saratovi linnas sai droonitabamuse linna serval asuv naftarafineerimistehas.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotel on näha drooni tehast tabamas ning selle järel toimuvat plahvatust. Kohaliku oblasti kuberner väitis naftatöötlemistehast mainimata, et linnas sai rünnakus viga üks elumaja.

Nafta- ja gaasirajatised on Venemaale Ukrainas sõja jätkamiseks hädavajalikud, mistõttu on need viimasel ajal ka Ukraina vägede sihtmärk.

Ukraina tabas Saratovi naftatöötlemistehast ka 16. septembri ööl, põhjustades tehases tulekahju. Tehas toodab üle 20 erineva naftasaaduse, nende seas bensiini, diiselkütust, kütteõli, bituumenit ja muud. Tehas suudab aastas töödelda 4,8 miljonit tonni naftat.

Veel ei ole selge, kas viimases rünnakus tabati sama tehast.

Ühtlasi tabasid Ukraina droonid ööl vastu laupäeva Samara oblastis Novokuibõševski linnas asuvat naftatöötlemistehast. Kaitsejõudude peastaabi teatel sai rünnakus kahjustada tehase peamine transporditaristu rajatis, kuid kahjude täpne ulatus ei ole veel selge.

"Kõik tabamuse saanud rajatised on seotud Venemaa relvajõudude varustamisega," teatas peastaap. "Ukraina kaitsejõud rakendavad süsteemiselt meetmeid, mille eesmärk on vähendada agressorriigi sõjalis-majanduslikku potentsiaali."

Ukraina luureteenistus SBU ütles hiljem, et löögi tõttu lakkasid naftatehased töötamast. SBU kinnitas, et nad tegid löögid naftapumplate pihta, mis asuvad Kuibõsevi-Tihhoretski naftatoru ääres. Rünnatud rajatised asuvad Volgogradi ja Samara oblastis.

Venemaa ründas droonidega Ukraina nafta- ja transporditaristut

Venemaa andis droonidega löögi Tšernihivi oblastis asuvale naftahoidlale, mis asub militaarrajatise juures, vahendas The Kyiv Independent Venemaa Telegrami kanalite kaudu saadud infot.

Venemeelsed kanalid avaldasid video väidetavast rünnakust, lisades, et Venemaal tehtud droonid ründasid hoidlat, mida kasutatakse Sumõ oblastis asuvate Ukraina motoriseeritud üksuste varustamiseks.

Ukraina relvajõud pole väidetavat rünnakut kinnitanud.

Tšernihivi sõjaaegse linnavalitsuse juht Dmõtro Brõzõnski teatas varem rünnakust piirkonnale, öeldes, et rünnakuga tabati transporditaristut, täpsustamata, mida täpselt rünnati.

Zelenski sõnul kohtub ta tuleval nädalal Trumpiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et kohtub tuleval nädalal toimuva ÜRO peaassamblee kõrvalt USA presidendi Donald Trumpiga.

Zelenski kinnitas, et peab kohtumise Ameerika Ühendriikide presidendiga ning ta lisas, et arutab Trumpiga Ukraina julgeolekutagatisi ja Venemaa vastu suunatud sanktsioone.

Ukraina on nõudnud lääneriikide toetatud julgeolekutagatisi, et vältida edasisi Venemaa rünnakuid. Vene režiimi juht Vladimir Putin on aga hoiatanud, et kõik Lääne väed Ukrainas on vastuvõetamatud ja muutuvad seaduslikeks sihtmärkideks.

Jermak ja Rubio arutasid julgeolekugarantiisid

Ukraina presidendi nõunik Andri Jermak ja USA välisminister Marco Rubio arutasid Ukrainale antavaid julgeolekugarantiisid enne kahe riigi presidentide kohtumist järgmisel nädalal.

Jermaki sõnul arutati lisaks koostöö suurendamist militaar-, kaitse- ja majandusvaldkonnas.

Venemaa droonirünnakutes hukkus kolm ja said vigastada kümned inimesed

Venemaa korraldas taas laiaulatusliku droonirünnaku Ukraina linnadele. Kella 4.40 ajal oli plahvatusi kuulda Pavlohradis ja Mõkolajivis, kella kuue ajal ka Dnipros.

Ukraina õhujõudude teatel lasti ööga alla 552 drooni, kaks ballistilist raketti ja 29 tiibraketti. Otsese tabamuse said 10 sihtmärki.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsaki sõnul hukkus rünnakutes üks inimene ning vigastada sai veel vähemalt 26 inimest. Rünnakus Dniprole said kahjustada ka mitmed kõrghooned, eluhooned ning garaažid. Teatati tulekahjudest Pavlohradis ja Nikopolis.

Hmelnõtskõis hukkus üks inimene, vigastada sai kaks inimest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljem, et Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukrainat 40 raketi ja umbes 580 drooniga, mis tõi kaasa kolme inimese surma ning kümned said haavata.

Kiievi oblastis said droonirünnakutes pihta Butša, Borõspili ja Obukhivi linnad.

Mõkolajivi linnapea Oleksandr Senkevõtši sõnul sai linn rünnakus pihta, kuid vigastatutest teateid ei ole.

Üleriigiline õhuhäire anti laupäeva hommikul kell 5.45 ning see lõppes kella seitsme ajal.

Poola tõstis taas õhku hävitajad

Ukraina õhujõudude teatel lendas üle riigi kümneid droone, aga ka tiibrakette ja ballistilisi rakette.

Lvivi oblasti kuberneri Maxim Kozõtskõi sõnul lasti oblasti kohal alla kaks tiibraketti.

Õhurünnaku tõttu tõstis oma õhuruumi kaitsmiseks hävitajad õhku ka Poola õhuvägi. See on juba mitmes juhtum nädala jooksul, kui Poola hävitajad on oma territooriumi kaitseks õhku tõusnud.

Reedel teatas Poola piirivalve ka, et Vene sõjalennukid tegid madalal kõrgusel ülelennu Läänemeres asuvast Petrobalticu naftaplatvormist.

Reedel sisenesid kolm Vene MiG-31 hävitajat Eesti õhuruumi, viibides seal 12 minutit.

Toimetaja: Barbara Oja, Marko Tooming

Allikas: Reuters, The Kyiv Independent, BNS

