Ukraina tabas Venemaa naftatöötlemistehaseid

Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega naftatöötlemistehaseid Venemaal Saratovi ja Samara oblastites. Venemaa korraldas taas laiaulatusliku droonirünnaku Ukraina linnadele, milles hukkus üks ning sai vigastada vähemalt 13 inimest.

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva droonirünnaku Venemaa naftatöötlemistehastele Saratovi ja Samara oblastitele, kirjutas The Kyiv Independent viidates kohalike elanike teadetele Telegramis.

Saratovi linnas sai droonitabamuse linna serval asuv naftarafineerimistehas.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotel on näha drooni tehast tabamas ning selle järel toimuvat plahvatust. Kohaliku oblasti kuberner väitis naftatöötlemistehast mainimata, et linnas sai rünnakus viga üks elumaja.

Ukrainian attack drones (at least three) successfully hit Russia's Saratov refinery tonight.



Seen here, a Ukrainian attack drone slams into the already burning refinery, starting another fire.

Nafta- ja gaasirajatised on Venemaale Ukrainas sõja jätkamiseks hädavajalikud, mistõttu on need viimasel ajal ka Ukraina vägede sihtmärk.

Ukraina tabas Saratovi naftatöötlemistehast ka 16. septembri ööl, põhjustades tehases tulekahju. Tehas toodab üle 20 erineva naftasaaduse, nende seas bensiini, diiselkütust, kütteõli, bituumenit ja muud. Tehas suudab aastas töödelda 4,8 miljonit tonni naftat.

Veel ei ole selge, kas viimases rünnakus tabati sama tehast.

Ühtlasi tabasid Ukraina droonid ööl vastu laupäeva Samara oblastis Novokuibõševski linnas asuvat naftatöötlemistehast. Veel ei ole teada kahjude ulatus, kuid kohalikud elanikud on teatanud suurest tulekahjust linna lähistel.

Venemaa droonirünnakutes hukkus üks ja sai vigastada 13 inimest

Venemaa korraldas taas laiaulatusliku droonirünnaku Ukraina linnadele. Kella 4.40 ajal oli plahvatusi kuulda Pavlohradis ja Mõkolajivis, kella kuue ajal ka Dnipros.

Dnopropetrovski oblasti kuberner Serhii Lõsaki sõnul hukkus rünnakutes üks inimene ning vigastada sai veel vähemalt 13 inimest. Rünnakus Dniprole said kahjustada ka mitmed kõrghooned, eluhooned ning garaažid. Teatati tulekahjudest Pavlohradis ja Nikopolis.

Kiievi oblastis said droonirünnakutes pihta Butša, Borõspili ja Obukhivi linnad.

Mõkolajivi linnapea Oleksandr Senkevõtši sõnul sai linn rünnakus pihta, kuid vigastatutest teateid ei ole.

Üleriigiline õhuhäire anti laupäeva hommikul kell 5.45 ning see lõppes kella seitsme ajal.

Poola tõstis taas õhku hävitajad

Ukraina õhujõudude teatel lendas üle riigi kümneid droone, aga ka tiibrakette ja ballistilisi rakette.

Lvivi oblasti kuberneri Maxim Kozõtskõi sõnul lasti oblasti kohal alla kaks tiibraketti.

Õhurünnaku tõttu tõstis oma õhuruumi kaitsmiseks hävitajad õhku ka Poola õhuvägi. See on juba mitmes juhtum nädala jooksul, kui Poola hävitajad on oma territooriumi kaitseks õhku tõusnud.

Reedel teatas Poola piirivalve ka, et Vene sõjalennukid tegid madalal kõrgusel ülelennu Läänemeres asuvast Petrobalticu naftaplatvormist.

Reedel sisenesid kolm Vene MiG-31 hävitajat Eesti õhuruumi, viibides seal 12 minutit.