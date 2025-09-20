PTA pikendas Ekseko farmi ümbruse viibimiskeeldu

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) pikendas Maag Agro Viljandi valla territooriumil Ekseko farmis ja selle lähiümbruses sigade Aafrika katku (SAK) tõttu kehtestatud viibimiskeeldu 31. oktoobrini.

Esialgu kehtestas amet kuuajase viibimiskeelu Ekseko farmi ümbruses 16. augustil. Sigade Aafrika katk tuvastati farmis pea kaks nädalat hiljem.

Keeld ei sea piiranguid kohalike elanike, farmitöötajate ega farmi teenindava personali liikumisele.

Viibimispiirangutega soovib amet vältida mistahes kogunemisi ja seeläbi taudi levikut tõkestada.

"Meie eesmärk on seakasvatusettevõtete ümbruses taudi levikut ohjata ja ennetada. Kõrvalised inimesed seafarmi territooriumil ja selle ümbruses võivad katku edasi kanda ja levikuala laiendada. Kohalikud elanikud saavad liikuda koju, tööle ning ka farmi teenindava transpordi osas piiranguid ei ole," ütles PTA peadirektor Raimo Heinam.

Seakasvatuse ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et farmi territooriumil ja selle ümbruses võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku ohjamiseks.

Viibimiskeeluala on tähistatud infotahvlitega. Inimesed suunatakse viibimiskeelualalt välja. Kui juhiseid ei täideta, kaasatakse vajadusel lepinguline turvafirma ning ka politsei- ja piirivalveamet.