Trump nõuab Afganistanilt Bagrami õhuväebaasi tagastamist

Välismaa
Bagrami õhuväebaas
Bagrami õhuväebaas Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Rahmat Gul
Välismaa

USA president Donald Trump ähvardas laupäeval Afganistani täpsustamata karistusega, kui Talibani kontrolli all olev riik ei anna Bagrami õhuväebaasi Ühendriikidele tagasi.

"Kui Afganistan ei anna Bagrami õhuväebaasi tagasi neile, kes selle ehitasid, Ühendriikidele, SIIS JUHTUVAD HALVAD ASJAD!!!" kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Vaid paari päeva eest oli Trump Suurbritannias riigivisiidil olles pakkunud välja idee, et USA võiks baasi taas oma kontrolli alla võtta.

Afganistani suurim lennubaas Bagram oli USA juhitud sõjategevuse nurgakivi Talibani vastu, kelle valitsuse Washington kukutas pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid Ühendriikides.

Amnesty International, Human Rights Watch ja teised on korduvalt süüdistanud USA vägesid süstemaatilistes inimõiguste rikkumistes Bagrami massiivses ja laiaulatuslikus kompleksis, eriti seoses kinnipeetavatega Washingtoni terrorismivastases sõjas.

Trump on sageli kurtnud Bagramile ligipääsu kaotamise üle, märkides selle lähedust Hiinale, kuid neljapäeval teatas ta esimest korda avalikult, et tegeleb selle küsimusega.

"Muide, üritame seda tagasi saada, see võib olla väike uudispomm. Me üritame seda tagasi saada, sest neil on meilt asju vaja," ütles Trump pressikonverentsil koos Briti peaministri Keir Starmeriga.

USA ja NATO väed tõmbusid 2021. aasta juulis Bagramist kaootiliselt välja Trumpi vahendatud rahulepingu osana, samal ajal kui taas esile kerkinud Taliban võttis enda kontrolli alla suuri osi Afganistanist, enne kui haaras lõpuks võimu kogu riigis.

Pärast võimule naasmist on Trump korduvalt kritiseerinud baasi kaotamist, sidudes seda rünnakutega oma eelkäija Joe Bideni vastu seoses USA vägede Afganistanist väljaviimisega.

Samuti on Trump kurtnud Hiina kasvava mõju üle Afganistanis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

