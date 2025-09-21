Hollandis muutus immigratsioonivastane meeleavaldus vägivaldseks

Hollandi politsei kasutas laupäeval Haagis toimunud meeleavaldusel immigratsioonivastaste protestijate vastu pisargaasi ja veekahureid. Meeleavaldajad loopisid politseid kivide ja pudelitega ning süütasid politseiauto, kirjutab BBC.

30 inimest arreteeriti ning kaks politseinikku sai vigastada, kui suur grupp meeleavaldajaid põrkus kokku politseiga ning osa inimesi hakkas politseid kivide ja pudelitega loopima.

Umbes 1500 inimest blokeerisid linna läbiva maantee ning süüdati ka politseiauto, teatas Hollandi uudisteagentuur ANP, viidates politsei andmetele.

Peaminister Dick Schoof mõistis hukka "šokeerivad ja uskumatud kaadrid häbitust vägivallast", öeldes, et see on "täiesti vastuvõetamatu".

Hollandi paremäärmuslaste juht Geert Wilders, kes võitis eelmised valimised ja säilitab ka arvamusküsitluste järgi sügiseste valimiste eel edumaad, oli kutsutud meeleavaldusel kõnelema, kuid ta ei osalenud. Selle asemel mõistis Wilders hukka vägivalla politsei vastu, nimetades seda "täiesti vastuvõetamatuks" ja öeldes, et selle taga olid "idioodid".

Meeleavalduse korraldas parempoolne aktivist, kes nõudis rangemat rändepoliitikat ja karmimaid meetmeid varjupaigataotlejate suhtes.

Vägivald puhkes, kui suured protestijate rühmad – paljud neist lehvitamas Hollandi ja paremäärmuslike rühmitustega seonduvaid lippe – astusid vastamisi julgeolekujõududega.

Protestijad lõhkusid ka keskvasakpoolse partei D66 peakorteri aknad, keda paljud paremäärmuslased peavad progressiivse eliidi teenistuses olevaks parteiks.

D66 juht Rob Jetten ütles, et kahju ruumidele oli ulatuslik ning kutsus protestijaid üles poliitilistest parteidest eemale hoiduma. "Kui te arvate, et suudate meid hirmutada, siis palju õnne. Me ei lase kunagi äärmuslikel märatsejatel meie ilusat riiki ära võtta," ütles ta sotsiaalmeedias.

Hollandi valitsus kukkus juunis, kui Wilders tõmbas oma paremäärmusliku PVV partei migratsiooniküsimustes tekkinud tüli tõttu valitsuskoalitsioonist välja.

Tüli puhkes pärast seda, kui Wilders nõudis 10 täiendava pagulaspoliitika meetme kehtestamist, sealhulgas taotluste peatamist, vastuvõtukeskuste ehitamise lõpetamist ja perede taasühinemise piiramist.

Valitsuskoalitsioon püsis võimul vähem kui aasta.