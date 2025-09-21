X!

Läti tahab osa toiduainete käibemaksu langetada 12 protsendini

Foto: Merilin Pärli/ERR
Läti koalitsiooni kuuluv Roheliste ja Talurahva Liit sai koalitsioonipartnerid nõusse vähendada järgmise aasta teisest poolest osa toidukaupade käibemaksu 12 protsendini. Samas plaanitakse nüüd tõsta tubaka- ja alkoholiaktsiisi ning hasartmängumaksu.

Kõik viimased Läti valitsused on oma maksuotsuseid püüdnud teha nii, et hinnad liiga kõrgeks ei läheks ja rahvas oma eluga toime tuleks. Eestiga võrreldes erineb nüüd Lätile omaste puu- ja köögiviljade ning marjade käibemaks juba kaks korda – Lätis 12 ja Eestis 24 protsenti. Majandusministeeriumi ettepanekul aga kehtestasid suuremad kaubaketid iganädalase odava kauba toidukorvi.

Käibemaksu langetamine pole veel lõplikult otsustatud. Sõltub, kuidas eelarve tervikuna kokku saab. Kuid see on ühe koalitsioonipartneri idee, kes on üsna selgelt öelnud, et Roheliste ja Talurahva Liit muidu ei toeta eelarvet, kui toidukauba käibemaksu ei langetata. Praegu kaalutakse, kas seda nimekirja veel laiendada.

Praeguse plaani järgi kehtiks 12-protsendiline käibemaks piimale, leivale, munadele ja linnulihale ning jõustuks järgmise aasta 1. juulil. Sealiha kohta tehakse veel arvutusi. Soodustus maksaks riigile 30 miljonit eurot aastas. Meede on tähtajaline ja kehtiks ühe aasta.

"Käibemaks on regressiivne maks. See tähendab, et need, kes vähem teenivad, maksavad suurema osa oma sissetulekust seda maksu tasudes ära. Toiduained on aga need, mida sõltumata oma sissetulekust vajame kõik enam-vähem samapalju," lausus Läti seimi Roheliste ja Talurahva Liidu fraktsiooni esimees Harijs Rokpelnis.

Uude Ühtsusse kuuluv rahandusminister Arvils Ašeradens aga leidis, et kui madalama käibemaksu kasuks otsustada, tuleks leida garantii, et soodsam hind jõuaks tarbijateni ega kaoks poeriiulite vahele ära.

"Oleme kogu suve otsinud lahendusi, kuidas vähendada avaliku sektori kulusid. Tuleb muidugi ausalt öelda, et eesmärgid olid palju suuremad ja kõik pole edenenud nii hästi, kui oleme soovinud. Siiski on üle 200 miljoni euro suudetud kokku hoida," ütles Rokpelnis. 

Tööandjad omakorda pakuvad, et parim lahendus oleks hoopis langetada tööjõumakse. Läti majandusprognoos on hea.

"Majandusnäitajad on lõpuks ometi hakanud paranema. Näeme, et Lätti tehtud investeeringud on oluliselt suurenenud – 8,7 protsenti eelmise aastaga võrreldes.
See on üks suuremaid tõuse kogu Euroopa Liidus," lausus Läti majandusminister Viktors Valainis.

Peaminister Evika Silina on varem öelnud, et kui ministeeriumid kulusid kokku ei hoia, tuleb hoopis käibemaksu tõsta. Äsjase plaani järgi tõusevad siiski alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks.

Eelarve kolm eelisvaldkonda on julgeolek, demograafiline olukord ja haridus.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

