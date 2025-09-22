Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi

Ukraina korraldas pühapäeva õhtul õhurünnaku okupeeritud Krimmi poolsaare lõunarannikul asuvale sanatooriumile, mida peetakse Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juhtkonna puhkeasutuseks. Vene võimude teatel sai vähemalt kolm inimest surma ja 16 vigastada.

Venemaa väljaanded teatasid, et Krimmis kuulutati pühapäeval kell 21.11 välja õhuhäire koos teadetega drooniohust. Venemaa kaitseministeerium väitis hiljem, et tulistas alla Ukraina droone. Venemaa võimud teatasid, et Musta mere kohal tulistati alla 16 drooni ja veel kolm otse Krimmi kohal, edastas Ukraina väljaanne RBC-Ukraine.

Vene okupatsioonivõimud teatas kolme tsiviilisiku surmast ning veel 16 inimese vigasaamisest, lisades, et rünnakus sanatooriumile sai kahjustusi ka kõrvalasuv koolihoone ning allakukkunud droonitükid põhjustasid tulekahjusid. Vene kaitseministeerium kirjeldas toimunut rünnakuna tsiviilobjektile, Ukraina pole seni omapoolset kommentaari edastanud.

Sanatooriumi seostatakse FSB-ga. Väidetavalt on sanatooriumis mitu korda peatunud ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin, kes juhtis enne valitsusse saamist ka FSB-d.

Forose ja Jalta vahel asub ka vähemalt neli riiklikku suvilat. Nõukogude ajal oli Foros kompartei kõrgeimate juhtide, sealhulgas peasekretäride, puhkusepaigaks. NSV Liidu viimane liider Mihhail Gorbatšov peatus seal 1991. aasta augusti Moskvas toimunud riigipöördekatse ajal.

Vene meedia teatel kavandati pühapäeva, 21. septembri õhtuks Forosesse kellegi eraüritust.

Venemaa annekteeris Krimmi ja liitis selle oma territooriumiga 2014. aastal pärast Kiievis toimunud rahvaülestõusu, mis ajendas Venemaa-sõbralikku presidenti põgenema.

Zelenski: Ukraina on juba saanud pakkumisi oma relvade eksportimiseks

Ukraina on partneritelt juba saanud esialgseid ettepanekuid seal toodetud kaasaegsete relvade ekspordiks, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval tehtud igaõhtuses videopöördumises.

"Tegemist on meie relvade, sealhulgas meredroonide, kontrollitud ekspordiga. Mereteede julgeolek on üldise julgeoleku lahutamatu osa ja see sõltub paljudest riikidest. Ukraina pakub kõigile oma usaldusväärsetele partneritele meie tehnoloogiaid, mis on meid Mustal merel juba aidanud. Ootame kõigile osapooltele kasulikke lepinguid," sõnas Zelenski.

President teatas ka, et valmistatakse ette uusi pikaajalisi samme Ukraina finantsilise vastupidavuse tugevdamiseks. Eriti selles osas, mis puudutavad Venemaa varasid.

Riigipea rõhutas, et Venemaa varad peavad rohkem töötama kaitseks Vene agressiooni vastu ja Ukraina taastamise toetuseks.

"Arutame seda ka oma partneritega," ütles president.

Zelenski tänas Ameerika Ühendriike ja kõiki partnereid uue Ukraina prioriteetsete kaitsevajaduste programmi PURL käivitamise eest, mis võimaldab NATO liikmesriikidel osta Ukrainale USA-s toodetud relvi.

"See hõlmab raketisüsteeme Patriot, raketisüsteeme HIMARS ja muid relvi – kõik need on väga tõhusad. Oktoobris ootame sellele algatusele lisarahastust," jätkas Zelenski.

ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelise nädala jooksul on Ukraina delegatsioonil kavas ligi 20 kohtumist maailma liidritega, kelle hulgas kohtumine USA presidendi Donald Trumpiga, millest Zelenski teatas juba laupäeval.