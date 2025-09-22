X!

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi

Välismaa
Vaade Ukraina rünnaku alla sattunud sanatooriumikompleksile Krimmis.
Vaade Ukraina rünnaku alla sattunud sanatooriumikompleksile Krimmis. Autor/allikas: sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas pühapäeva õhtul õhurünnaku okupeeritud Krimmi poolsaare lõunarannikul asuvale sanatooriumile, mida peetakse Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juhtkonna puhkeasutuseks. Vene võimude teatel sai vähemalt kolm inimest surma ja 16 vigastada.

Venemaa väljaanded teatasid, et Krimmis kuulutati pühapäeval kell 21.11 välja õhuhäire koos teadetega drooniohust. Venemaa kaitseministeerium väitis hiljem, et tulistas alla Ukraina droone. Venemaa võimud teatasid, et Musta mere kohal tulistati alla 16 drooni ja veel kolm otse Krimmi kohal, edastas Ukraina väljaanne RBC-Ukraine.

Vene okupatsioonivõimud teatas kolme tsiviilisiku surmast ning veel 16 inimese vigasaamisest, lisades, et rünnakus sanatooriumile sai kahjustusi ka kõrvalasuv koolihoone ning allakukkunud droonitükid põhjustasid tulekahjusid. Vene kaitseministeerium kirjeldas toimunut rünnakuna tsiviilobjektile, Ukraina pole seni omapoolset kommentaari edastanud.

Sanatooriumi seostatakse FSB-ga. Väidetavalt on sanatooriumis mitu korda peatunud ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin, kes juhtis enne valitsusse saamist ka FSB-d.

Forose ja Jalta vahel asub ka vähemalt neli riiklikku suvilat. Nõukogude ajal oli Foros kompartei kõrgeimate juhtide, sealhulgas peasekretäride, puhkusepaigaks. NSV Liidu viimane liider Mihhail Gorbatšov peatus seal 1991. aasta augusti Moskvas toimunud riigipöördekatse ajal.

Vene meedia teatel kavandati pühapäeva, 21. septembri õhtuks Forosesse kellegi eraüritust.

Venemaa annekteeris Krimmi ja liitis selle oma territooriumiga 2014. aastal pärast Kiievis toimunud rahvaülestõusu, mis ajendas Venemaa-sõbralikku presidenti põgenema.

Zelenski: Ukraina on juba saanud pakkumisi oma relvade eksportimiseks

Ukraina on partneritelt juba saanud esialgseid ettepanekuid seal toodetud kaasaegsete relvade ekspordiks, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval tehtud igaõhtuses videopöördumises.

"Tegemist on meie relvade, sealhulgas meredroonide, kontrollitud ekspordiga. Mereteede julgeolek on üldise julgeoleku lahutamatu osa ja see sõltub paljudest riikidest. Ukraina pakub kõigile oma usaldusväärsetele partneritele meie tehnoloogiaid, mis on meid Mustal merel juba aidanud. Ootame kõigile osapooltele kasulikke lepinguid," sõnas Zelenski.

President teatas ka, et valmistatakse ette uusi pikaajalisi samme Ukraina finantsilise vastupidavuse tugevdamiseks. Eriti selles osas, mis puudutavad Venemaa varasid.

Riigipea rõhutas, et Venemaa varad peavad rohkem töötama kaitseks Vene agressiooni vastu ja Ukraina taastamise toetuseks.

"Arutame seda ka oma partneritega," ütles president.

Zelenski tänas Ameerika Ühendriike ja kõiki partnereid uue Ukraina prioriteetsete kaitsevajaduste programmi PURL käivitamise eest, mis võimaldab NATO liikmesriikidel osta Ukrainale USA-s toodetud relvi.

"See hõlmab raketisüsteeme Patriot, raketisüsteeme HIMARS ja muid relvi – kõik need on väga tõhusad. Oktoobris ootame sellele algatusele lisarahastust," jätkas Zelenski.

ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelise nädala jooksul on Ukraina delegatsioonil kavas ligi 20 kohtumist maailma liidritega, kelle hulgas kohtumine USA presidendi Donald Trumpiga, millest Zelenski teatas juba laupäeval.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBC-Ukraine, Reuters, BNS

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:36

Küsitlus: Keskerakond võib saada Tallinnas ainuvõimu

05:44

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Rannula hoolealusest: ma tean, mis on Matthiase tugevused

21.09

ETV spordisaade, 21. september

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

20.09

Soome kaitseväe juhataja Venemaa hävitajatest: see oli test

21.09

Trump nõuab Afganistanilt Bagrami õhuväebaasi tagastamist Uuendatud

20.09

Kaitsevägi avaldas joonise õhuruumi rikkunud lennukite liikumistrajektooriga

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

21.09

Sõja 1306. päev: Zelenski kutsus partnereid üles tugevdama Ukraina õhukaitset Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Rannula hoolealusest: ma tean, mis on Matthiase tugevused

loe: kultuur

21.09

Arvustus. Vanad lood uues kastmes!

21.09

Arvustus. Miks hinged katki lähevad

21.09

Otseülekanne homme: muuseumid uurivad, kuidas päästa demokraatiat

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

loe: eeter

21.09

ETV2 teemaõhtu on pühendatud "Rahva oma kaitse" 30. sünnipäevale

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

21.09

Sten-Olle: teen muusikat sellepärast, et lahedate inimestega ühes toas olla

21.09

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

Raadiouudised

21.09

Politsei tunnistab probleemi purjus tõukeratturitega

21.09

Päevakaja (21.09.2025 18:00:00)

20.09

Laupäeval peeti üle Eesti Metsarahvapäeva

20.09

Tuberkuloosihaigeid on Eestis vähe, kuid mure on ravimiresistentsusega

20.09

Kehv turbahooaeg võib tõsta köögivilja hinda

20.09

Päevakaja (20.09.2025 18:00:00)

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

19.09

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

19.09

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo