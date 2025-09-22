Tootjahinnaindeks langes kolmandat kuud järjest

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis koduturule ja ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, tõusis augustis võrreldes juuliga 1,6 protsenti ja langes võrreldes eelmise aasta augustiga 1,6 protsenti.

Statistikaameti tootjahindade statistika tiimi analüütiku Jelena Jurkova sõnul langes tööstustoodangu tootjahinnaindeks aastases võrdluses kolmandat kuud järjest.

"Võrreldes 2024. aasta augustiga mõjutas indeksit enim elektrienergia ja kütteõlide tootmise hinnalangus. Vastupidist mõju avaldas puidutöötlemise ja puittoodete ning toiduainete tootmise hinnatõus," rääkis Jurkova.

Töötleva tööstuse tegevusaladel kokku oli hinnalangus 0,1 protsenti, samas jätkus toiduainete tootmise hinnatõus, mis oli aastases võrdluses 3,7 protsenti.

Võrreldes juuliga mõjutas augustis tootjahinnaindeksit eelkõige hinnatõus elektrienergiaga varustamises. Samuti mõjutas indeksit puit- ja metalltoodete tootmise ning masinate ja seadmete remondi hinnalangus.

Ekspordihinnaindeks tõusis augustis võrreldes juuliga 0,8 protsenti. Kõige rohkem tõusid elektrienergia, rõivaste ning tööstusmasinate ja -seadmete hinnad. Enim langesid hinnad paberil ja pabertoodetel, põllumajandussaadustel ja mäetööstuses. Võrreldes 2024. aasta augustiga langes ekspordihinnaindeks 0,4 protsenti.

Impordihinnaindeks tõusis augustis võrreldes juuliga 1,9 protsenti. Enim tõusid elektrienergia, naftasaaduste ja põllumajandussaaduste hinnad. Kõige rohkem langesid hinnad mäetööstuses, paberil ja pabertoodetel ning elektriseadmetel. Võrreldes eelmise aasta augustiga langes impordihinnaindeks 1,1 protsenti.