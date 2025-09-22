Otse kell 11.15: riigikogu põhiseaduskomisjon arutab e-valimiste raportit

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutab täna Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) koostatud e-valimiste raportit ja selle järeldusi. Kell 11.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Komisjoni istungil annavad raporti järeldustest ülevaate OSCE/ODIHR-i valimiste osakonna juhataja Meaghan Fitzgerald ja nõunik Goran Petrov (ülekandel on sünkroontõlge eesti keelde - toim.). Istungile on kutsutud ka riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Ando Kivibergi sõnul on organisatsioon pärast elektroonilise hääletamise kasutuselevõttu riigikogu valimisi vaatlemas käinud viis korda ning selle aasta alguses külastas Eestit ka OSCE e-valimiste ekspertmissioon.

"Juunis avalikustatud e-valimiste turvalisuse raportis andis organisatsioon Eesti e-valimiste süsteemile oma õigusliku hinnangu ning esitas ettepanekud, mida komisjon asub nüüd koos riigi valimisteenistuse juhiga arutama," ütles ta.

Kivibergi sõnul peab arutelu näitama, kas edaspidi on vaja teha tööprotseduurides või regulatsioonides täpsustusi, et e-hääletus jääks ka tulevikus turvaliseks.