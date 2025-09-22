X!

Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Michal, Pakosta, Leis, Taro

Eesti
Eesti

Esmaspäevasel riigikogu istungil vastavad parlamendiliikmete arupärimistele peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, taristuminister Kuldar Leis ja siseminister Igor Taro. Kell 15 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab arupärimisele probleemide kohta pensionide väljamaksmisel, ebaõnnestunud ja sõjalise kokkupõrke ohuga päädinud mereväe operatsiooni kohta, ettevõtjate nõukoja loomise ning selle liikmete võimaliku huvide konflikti kohta.

Pakosta vastab arupärimisele kohtutäiturite tegevuse kohta. Arupärimisele praamiühenduse kohta Eesti saartega ja Uikala prügila probleemide kohta vastab Leis.

Taro vastab arupärimisele Kopli komando, PPA töötajate ja numbrituvastuskaamerate peatamise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:24

Soomer teenis kestvussõitude MM-sarjas taas etapivõidu

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

12:13

Järgmise aasta eelarve kulud kasvavad tuludest miljardi võrra enam

11:53

Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

11:51

Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Michal, Pakosta, Leis, Taro

11:35

Arvustus. Panteistlik tornaado ehk Ühe substantsi seiklused

11:28

Parempoolsed protestivad ERR-i valimisdebattide korralduse vastu

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

11:04

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

11:04

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

21.09

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

21.09

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

21.09

Uued kanged sünteetilised opioidid põhjustavad Eestis narkosurmi

20.09

Soome kaitseväe juhataja Venemaa hävitajatest: see oli test

ilmateade

loe: sport

12:24

Soomer teenis kestvussõitude MM-sarjas taas etapivõidu

11:53

Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

10:52

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

loe: kultuur

11:35

Arvustus. Panteistlik tornaado ehk Ühe substantsi seiklused

09:25

Galerii: Vabaduse galeriis avati Reet Varblasele pühendatud grupinäitus

09:10

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

08:32

Keelesäuts. Veelkord promptist ja viibast

loe: eeter

10:48

Saunarändur: suitsusaunade arv Eestis võib ulatuda mitme tuhandeni

21.09

ETV2 teemaõhtu on pühendatud "Rahva oma kaitse" 30. sünnipäevale

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

21.09

Sten-Olle: teen muusikat sellepärast, et lahedate inimestega ühes toas olla

Raadiouudised

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

09:25

Raadiouudised (22.09.2025 09:00:00)

21.09

Politsei tunnistab probleemi purjus tõukeratturitega

21.09

Päevakaja (21.09.2025 18:00:00)

20.09

Laupäeval peeti üle Eesti Metsarahvapäeva

20.09

Tuberkuloosihaigeid on Eestis vähe, kuid mure on ravimiresistentsusega

20.09

Kehv turbahooaeg võib tõsta köögivilja hinda

20.09

Päevakaja (20.09.2025 18:00:00)

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo