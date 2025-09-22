Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Michal, Pakosta, Leis, Taro

Esmaspäevasel riigikogu istungil vastavad parlamendiliikmete arupärimistele peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, taristuminister Kuldar Leis ja siseminister Igor Taro. Kell 15 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab arupärimisele probleemide kohta pensionide väljamaksmisel, ebaõnnestunud ja sõjalise kokkupõrke ohuga päädinud mereväe operatsiooni kohta, ettevõtjate nõukoja loomise ning selle liikmete võimaliku huvide konflikti kohta.

Pakosta vastab arupärimisele kohtutäiturite tegevuse kohta. Arupärimisele praamiühenduse kohta Eesti saartega ja Uikala prügila probleemide kohta vastab Leis.

Taro vastab arupärimisele Kopli komando, PPA töötajate ja numbrituvastuskaamerate peatamise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.