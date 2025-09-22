Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

"Venemaa eirab jätkuvalt ja sihikindlalt ÜRO põhikirjas sätestatud põhimõtteid, pannes iga päev toime sõja- ja inimsusevastaseid kuritegusid teise liikmesriigi, Ukraina, vastu. Hiljutine Eesti õhuruumi rikkumine Venemaa hävitajate poolt, 19 drooni sisenemine Poola õhuruumi ja Venemaa ründedrooni viibimine Rumeenia õhuruumis ühe tunni vältel näitavad, et Venemaa eskaleerib regionaalseid ja ülemaailmseid pingeid," ütles Tsahkna ÜRO kõrgetasemelise nädala eel.

"Et ÜRO säilitaks oma legitiimsuse rahu ja globaalse julgeoleku kaitsjana, on Venemaa lüüasaamine ning jätkuv globaalne isoleerimine hädavajalik," lisas Tsahkna.

Tsahkna pöördumine meediale, algus Eesti aja järgi kell 16.50

Julgeolekunõukogu kohtumine, algus Eesti aja järgi kell 17

Tegemist on esimese korraga 34 aasta jooksul, mil Eesti on olnud ÜRO liige, kui riik taotles julgeolekunõukogu erakorralist kohtumist.

ÜRO julgeolekunõukogus on 15 liiget, kellest Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on selle kogu alalised liikmed.

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit. Intsidendile reageerisid Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Itaalia õhuväe hävituslennukid F-35.

Eesti valitsus taotles juhtumi tõttu NATO artikkel nelja konsultatsioone. NATO pressiesindaja Allison Harti sõnul koguneb Põhja-Atlandi Nõukogu uue nädala alguses, et juhtunut põhjalikumalt arutada.