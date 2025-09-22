Teisipäev toob mitmele poole sajuhooge ja puhangulist tuult

Eesti ilma kujundab Koola poolsaarelt Barentsi merele liikuv aktiivne ja ulatuslik madalrõhkkond. Pöörise läänepoolset serva mööda jõuab Eestisse põhjast nii niiskust kui jahedust, tuul annab järele, aga püsib puhanguline. Soe vesi ja saabuv tunduvalt jahedam õhk võib olla põhjuseks, et just mere ääres areneb suurema tõenäosusega ka äikesepilvi.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub edela- ja lääne-, saartel ja põhjarannikul ka loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub edela- ja lääne, saartel ja põhjarannikul ka loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 8 kuni 14 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub loode- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab mitmel pool, päeval kohati hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi, maapinnal võib langeda paiguti 0 kraadi lähedale, päev toob sooja 9 kuni 13 kraadi.

Neljapäeval sajuvõimalus väheneb, kuid öö on jahe ja kohati udune, maapinna lähedal on temperatuur kohati 0 kraadi lähedal, rannikul on sooja 10 kraadi ringis, päev toob tänu päikesele sooja 12 kuni 16 kraadi. Reede ja laupäev on tänaste prognooside järgi kuivad, öösiti on sooja 4 kuni 9, rannikul kuni 14 kraadi, päeval 13-18 kraadi.