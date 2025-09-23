Eestis kehtib viibimiskeeld 27 sigalale ja ja Metsküla matmispaigale

Seatud viibimiskeelud kehtivad kuni 31. oktoobrini või kuni järgmiste korraldusteni. Keeld ei sea piiranguid kohalike elanike, farmitöötajate ega farmi teenindava personali liikumisele, teatas PTA.

Viibimispiirangute eesmärk on piirata liikumisi, mis võivad suurendada taudi leviku riski.

"Taudi leviku risk on endiselt kõrge ning sellest tulenevalt pikendame varem seatud viibimispiiranguid. Meie eesmärk on seakasvatusettevõtete ümbruses taudi levikut ohjata ja ennetada. Kõrvalised inimesed seafarmi territooriumil ja selle ümbruses võivad katku edasi kanda ja levikuala laiendada. Kohalikud elanikud saavad liikuda koju, tööle ning ka farmi teenindava transpordi osas piiranguid ei ole," selgitas PTA peadirektor Raimo Heinam.

Viibimiskeelu ei pikendatud kolmele seakasvatusettevõttele, kus taudi tõttu on loomad hukatud ning vähemalt esmane puhastamine ja desinfitseerimine läbi viidud, ehk Petlema, Nurme ja Kuula farmi puhul, lisas Heinam.

Seakasvatuse ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et farmi territooriumil ja selle ümbruses võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku tõrjeks. Viibimiskeeluala on tähistatud infotahvlitega. Inimesed suunatakse viibimiskeelualalt välja. Kui juhiseid ei täideta, kaasatakse vajadusel lepinguline turvafirma ning ka politsei- ja piirivalveamet.