Eestis kehtib viibimiskeeld 27 sigalale ja ja Metsküla matmispaigale

Viibimiskeelu siltide paigaldamine Kõpsta seafarmi juurde.
Viibimiskeelu siltide paigaldamine Kõpsta seafarmi juurde. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kehtestas seakatku tõttu Põltsamaa vallas asuvale Paju sigalale viibimiskeelu ja pikendas varem 26 sigalale seatud viibimiskeelde, samuti kehtib keeld Metsküla matmispaigale.

Seatud viibimiskeelud kehtivad kuni 31. oktoobrini või kuni järgmiste korraldusteni. Keeld ei sea piiranguid kohalike elanike, farmitöötajate ega farmi teenindava personali liikumisele, teatas PTA.

Viibimispiirangute eesmärk on piirata liikumisi, mis võivad suurendada taudi leviku riski.

"Taudi leviku risk on endiselt kõrge ning sellest tulenevalt pikendame varem seatud viibimispiiranguid. Meie eesmärk on seakasvatusettevõtete ümbruses taudi levikut ohjata ja ennetada. Kõrvalised inimesed seafarmi territooriumil ja selle ümbruses võivad katku edasi kanda ja levikuala laiendada. Kohalikud elanikud saavad liikuda koju, tööle ning ka farmi teenindava transpordi osas piiranguid ei ole," selgitas PTA peadirektor Raimo Heinam.

Viibimiskeelu ei pikendatud kolmele seakasvatusettevõttele, kus taudi tõttu on loomad hukatud ning vähemalt esmane puhastamine ja desinfitseerimine läbi viidud, ehk Petlema, Nurme ja Kuula farmi puhul, lisas Heinam.

Seakasvatuse ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et farmi territooriumil ja selle ümbruses võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku tõrjeks. Viibimiskeeluala on tähistatud infotahvlitega. Inimesed suunatakse viibimiskeelualalt välja. Kui juhiseid ei täideta, kaasatakse vajadusel lepinguline turvafirma ning ka politsei- ja piirivalveamet.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

07:42

Otse kell 11: Eesti Pank tutvustab värsket majandusprognoosi

07:36

Kaitsevägi kavandab Sauga mõisa alale väeüksust ja NATO juhtimispunkti

07:19

Trump kuulutas antifa liikumise terroriorganisatsiooniks

07:19

Kortermajade renoveerimise hoogustamiseks näevad osapooled eri lahendusi

07:00

Euroopa keeltepäeval kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu" 14 keeles

06:52

06:13

Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu

05:50

Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale

04:57

Välisministeerium täidab suureneva eelarve tingimustes ka kärpeülesannet

04:55

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

