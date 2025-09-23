Otse kell 11: Eesti Pank tutvustab värsket majandusprognoosi

Pressikonverentsil tuleb jutuks, millal saavad kiirema hoo sisse majanduse ja inimeste ostujõu taastumine; milliseks kujunevad hinnatõus, palgakasv ja tööpuudus sel ja järgmistel aastatel; milline on Eesti ettevõtete käekäik ja ekspordi väljavaade; milliseks kujuneb riigieelarve arvestades plaanitud maksu- ja kulumuudatusi.