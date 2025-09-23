RIA sai valmis DigiDoci uue versiooni Android-seadmetele

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on valmis saanud RIA DigiDoci uue versiooni 3.0.0 Android-seadmetele. Rakendus põhineb kaasaegsel tehnoloogiaplatvormil, säilitades senised rakenduse põhifunktsionaalsused ja äriloogika.

Uus DigiDoc jõuab Google Play poe kaudu kasutajateni nädala jooksul, teatas RIA.

Rakenduse põhikomponendid on ümber kujundatud, et pakkuda töökindlamat, turvalisemat ja kasutajasõbralikumat lahendust dokumentide allkirjastamiseks ja krüpteerimiseks.

Lisaks uuele platvormile ja rakenduse põhikomponentide muudatusele sisaldab RIA DigiDoc Android versioon 3.0.0 järgmisi uuendusi ja muudatusi: kaasajastatud kasutajaliides ja arhitektuur; NFC- funktsionaalsuse lisandumine ümbrike dekrüpteerimisel ja Minu eID haldusvahendis; Android 16 toe lisamine; Android 12 toe eemaldamine.

Rohkem uuenduste infot leiab veebilehelt id.ee.