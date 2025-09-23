Merike Saks jätkab rahandusministeeriumi kantslerina

Rahandusministeerium on ette valmistanud valitsuse korralduse eelnõu, mis pikendaks Saksa ametiaega. Saks on ka oma nõusoleku andnud ja riigikantselei tippjuhtide valikukomisjoni plaani heaks kiitnud.

Saksa tõi rahandusministeeriumi kantsleriks toonane rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus toonase riigihalduse ministri Jaak Aabi heakskiidul.

Rahandusministeeriumisse liikus Saks Elroni kaubamärki kasutava riigifirma Eesti Liinirongid juhi kohalt.

Saks on varem töötanud Eesti Standardikeskuse tegevdirektori, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktori, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja, siseturu asekantsleri ning kantslerina.

Kantsleri kinnitab ametisse valitsus lähtuvalt rahandusminister Jürgen Ligi ettepanekust, kuulates ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse kandidaadi sobivuse kohta.