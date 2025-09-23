X!

Eesti laenas kahe protsendiga 250 miljonit eurot

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Teisipäeval toimunud oksjonil emiteeris Eesti 70 miljoni euro ulatuses kuue kuu pikkuse tähtajaga ja 180 miljoni euro ulatuses aastaseid võlakirju. Kuue kuu pikkuste võlakirjade keskmiseks tootluseks kujunes 2,078 protsenti ja aastastel 2,105 protsenti.

Hirm, et sõda Eestisse jõuaks, on aga kolme ja poole aasta taguse ajaga võrreldes langenud. Selle aasta kevadel saadi kuueks kuuks laenu keskmiselt 2,27 protsendi tasemelt, kui kuue kuu euribor oli sel hetkel aga 2,34 protsenti. Täna kaasati kuueks kuuks raha 2,078 protsendi tasemelt, kui kuue kuu euribor on 2,11 protsendi tasemel, teatas SEB.

Ajalooliselt on Eesti riigile antud lühiajaliste võlakirjade ehk T-billide väljastamisel laenu sisuliselt euriboriga võrdsel tasemel. Seetõttu on võlakirjade oksjoni tulemused ajas olnud väga varieeruvad.

Olukorras, kus raha hind Euroopas oli negatiivne, sai ka Eesti miinusintresside tasemelt laenu. Näiteks 2022. aasta kevadel kujunes kuue kuu võlakirja tootluseks –0,44 protsenti. Kuna vaid kuu aega enne oksjonit hakkas sõda Ukrainas, saadi euribori tasemest 0,1 baaspunkti kõrgemalt laenu.

Baasintresside languse ajal on langenud ka raha hind Euroopas, mis on võimaldanud ka Eesti riigil saada viimase nelja oksjoni käigus iga kord soodsamalt laenu kui kuus kuud enne seda.

Praegu on turuosalised sisse hinnastanud, et Euroopa Keskpank on intresside langetamise lõpetanud, märkis SEB.

Samuti on üle kahe aasta taas kuue kuu euribor madalam kui 12 kuu oma, mis viitab intressikurvi pöördumisele. SEB hindab, et kui viimased kaks aastat on iga oksjoni käigus soodsamalt laenu saadud kui varem, siis see trend võib olla pöördunud.

Võlakirjaemissioon toimus 2020. aastal rahandusministri kinnitatud lühiajaliste võlakirjade programmiga. Programm annab võimaluse korduvalt emiteerida kuni 12-kuulise tähtajaga võlakirju, mille intressimäär sõltub emiteerimishetke turutingimustest.

Emissioonide eesmärk on tagada riigi rahavoogude sujuv juhtimine. Lühiajalised võlakirjad on mõeldud ainult kutselistele investoritele.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:44

Harri Tiido: ühe USA tehnooligarhi tegevusest

13:34

Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu Uuendatud

13:29

Tamm saab taas uue peatreeneri, kes sirgus Barcelonas koos Messiga

13:10

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

13:08

Eesti kiireimad koerad ühendavad jahikoera instinkti ja kodukoera rahu

12:52

Putin pakkus Trumpile tuumarelvalepingu aastast pikendamist

12:50

Gretchen Lawrence'i duo New York avaldas lühialbumi "Push"

12:49

Gordejev ja Lebreton lõpetasid MM-hooaja 13. kohal

12:45

Kell 20 ETV "Valimisstuudios": Narva debatt

12:30

Prantsusmaa ametiühingud ootavad valitsuselt järeleandmisi eelarvekärbete osas

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.09

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

10:51

Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

22.09

Kütus kallines tanklates järsult

22.09

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

22.09

Sõja 1307. päev: Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

13:34

Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu Uuendatud

22.09

Tsahkna ÜRO-s: Venemaa valetas ja näitas taas oma tõelist palet

22.09

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

22.09

Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

22.09

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

ilmateade

loe: sport

13:29

Tamm saab taas uue peatreeneri, kes sirgus Barcelonas koos Messiga

12:49

Gordejev ja Lebreton lõpetasid MM-hooaja 13. kohal

12:12

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

11:35

KUULA | millise hinnangu annab "Võimla" Eesti kergejõustikukoondisele?

loe: kultuur

12:50

Gretchen Lawrence'i duo New York avaldas lühialbumi "Push"

12:27

Animafilm "Kadunud sokid" võitis Hispaanias parima lastefilmi auhinna

11:03

Kinodesse jõuab Erik Tikani dokumentaalfilm "Sinikollane"

10:38

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

loe: eeter

13:08

Eesti kiireimad koerad ühendavad jahikoera instinkti ja kodukoera rahu

12:09

Raimo Ülavere: läbipõlemise esimene märk on vähenenud taastumine

11:42

Väga haruldast geeneetilist haigust põdeva ühekuuse Emma isa: ta on tugev võitleja

11:41

Teadlane: tehisaru märgendab postitusi inimesest demokraatlikumalt

Raadiouudised

12:25

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

12:25

Raadiouudised (23.09.2025 12:00:00)

12:25

Narva-Jõesuus konkureerib valimistel viis nimekirja

10:35

Prantsusmaa on valmis panustama Gaza stabiliseerimisse

10:25

Ehitusettevõtja soovitab kaotada kortermajade renoveerimise käibemaksu

09:25

Raadiouudised (23.09.2025 09:00:00)

22.09

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

22.09

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

22.09

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

22.09

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo