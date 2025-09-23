Kell 20 ETV "Valimisstuudios": Narva debatt

Kui hästi on piirilinn Narva oma majanduslikku potentsiaali ära kasutanud? Kuidas on linnas lood eesti keele ja eesti meelega? Kuidas tagada Narva stabiilne valitsemine?

Stuudios väitlevad Messurme Pissareva (Reformierakond), Katri Raik (valimisliit Katri nimekiri), Urbo Vaarmann (Plaan B Narva Linna Pulss valimisliit), Jaan Toots (Keskerakond), Artur Viks (EKRE).

Kaheosaline "Valimisstuudio" algab ETV-s kell 20, teine osa läheb eetrisse pärast "Aktuaalset kaamerat" ja spordiuudiseid.

Saatejuhid on Mirko Ojakivi ja Andres Kuusk.