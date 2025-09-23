X!

Eesti suursaadikuks Austrias saab Arti Hilpus

Arti Hilpus.
Autor/allikas: Välisministeerium
President Alar Karis nimetas Arti Hilpuse Eesti uueks suursaadikuks Austrias.

Seni oli Eesti suursaadik Viinis Merle Pajula.

Arti Hilpus (52) on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ning Genfi Julgeolekupoliitika Keskuse rahvusvahelise kursuse.

1996. aastal asus Arti Hilpus tööle välisministeeriumi personalibüroo direktori ametikohale, seejärel oli ta Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika büroo direktor ning julgeolekupoliitika büroo direktor. 

Aastatel 2001-2004 töötas ta diplomaadina Berliini saatkonnas.

Arti Hilpus on olnud aastatel 2009-2012 suursaadik Norras ja Islandil. Aastatel 2012-2015 oli ta suursaadik Bosnias ja Hertsegoviinas, Makedoonias, Montenegros ja Serbias.

Aastatel 2015-2018 oli Hilpus suursaadik Venemaal ja 2018-2022 Lätis.

