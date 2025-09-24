Zelenski kiitis oma kõnelusi Trumpiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjeldas oma teisipäeval New Yorgis peetud kõnelusi USA presidendi Donald Trumpiga kui väga häid ja konstruktiivseid, märkides, et Trump usaldab teda nüüd märksa rohkem. Jutuajamise peamised teemad olid olukord lahinguväljal ja Venemaa majanduse langus.

"See oli tõepoolest väga hea vestlus," märkis Zelenski pärast Trumpiga kohtumist toimunud briifingul. "Nüüd usaldab ta mind palju rohkem," lisas ta.

Zelenski sõnul arutasid nad USA presidendiga Ukraina vastupealetungi Donetski oblastis ja Venemaa majanduse seisu.

"Järk-järgult sai (Trump) aru, et Putin jagas lahinguväljalt lihtsalt mingit teavet, mis oli tõest kaugel. Nüüd usaldab ta mind palju rohkem, sest infot, mis on minu luureteenistusel, jagame oma partneritega," rääkis Zelenski pressikonverentsil.

Zelenski ütles, et ta ei avalda Trumpiga peetud vestluse kõiki üksikasju, kuid rõhutas, et see oli väga konstruktiivne.

Trump ja Zelenski kohtusid teisipäeval iga-aastase riigijuhtide tasemel peetava ÜRO Peaassamblee raames. Pärast kahepoolset kohtumist märkis USA president ajakirjanikele, et ütleb umbes kuu aja pärast, kas ta Venemeaa režiimi juhti Vladimir Putinit endiselt usaldab.

Samal ajal hoiatas Zelenski, et Venemaa jätkab hübriidsõda Euroopa vastu, isegi kui ta jätkab sõda Ukraina vastu.

"Ma ütlesin talle, et (Putin) ei oota Ukraina sõja lõppu. Selle asemel otsib ta nõrku kohti Euroopast, NATO liikmesriikidest, ta proovib seda teha. Ma rõhutasin, et ma ei tea, millise formaadi ta (Putin - toim.) valib, sest seal on küberrünnakud ja muud meetodid," rääkis ta.

Zelenski kommentaarid järgnesid Venemaa provokatsioonide reale NATO territooriumil. Moskva rikkus Poola õhuruumi 10. septembril, mis ajendas Varssavit oma territooriumi kohal alla tulistama Vene droone, mis oli esimene kord NATO liikme jaoks enam kui kolme aasta jooksul kestnud Venemaa täiemahulise sõja jooksul Ukraina vastu.

Mõni päev pärast kriitikat Poola õhuruumi rikkumise eest tungisid Venemaa droonid taas EL-i ja NATO õhuruumi, lennates 13. septembril Ukraina vastu suunatud massilise õhurünnaku ajal Rumeenia territooriumi kohal. Teises eskalatsioonis 19. septembril rikkusid kolm Venemaa hävitajat Eesti õhuruumi.

USA juht on varem kutsunud Ukrainat üles Venemaale järeleandmisi tegema, kuid pärast teisipäevast kohtumist Zelenskiga andis ta märku, et Ukraina võib olla võimeline tagastama kogu oma territooriumi, kuna Moskva keeldub vaenutegevust lõpetamast.

"Pärast Ukraina ja Venemaa sõjalise ja majandusliku olukorra tundmaõppimist ja täielikku mõistmist ning pärast majandusprobleemide nägemist, mida see Venemaale tekitab, arvan, et Ukraina on Euroopa Liidu toel positsioonil, kus ta suudab võidelda ja kogu Ukraina tagasi algsel kujul VÕITA," kirjutas Trump pärast kohtumist sotsiaalmeedias.

"See Trumpi postitus on suur nihe," lausus Zelenski pressikonverentsil, viidates Trumpi postitusele sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Zelenski ütles, et USA president on valmis andma Ukrainale julgeolekutagatised pärast sõja lõppu. "Me kõik mõistame, et president Trump on valmis pakkuma Ukrainale pärast selle sõja lõppu julgeolekutagatisi. Millised need välja näevad? Me mõistame, et me ei tea täna kõiki selle toetuse üksikasju," märkis Zelenski.

Ta lisas, et Ukraina ja USA teevad tööd teatud tüüpi relvade ja droonide valdkonnas, samuti selle kallal, mis on vajalik julgeoleku tagamiseks.

Trump on varem nimetanud oma positiivseid suhteid Putiniga teguriks, mis aitab USA-l vahendada rahulepingut Venemaa sõja lõpetamiseks. Trump võttis Venemaa juhi 15. augustil vastu Alaskal. Kuid vaatamata Trumpi üleskutsetele rahulepingu sõlmimiseks on Venemaa keeldunud vaenutegevust Ukraina vastu lõpetamast.

Vastuseks on Trump üha enam väljendanud pettumust Putini suhtes, kuna too on keeldunud sõja lõpetamise nimel tööd diplomaatiast. 18. septembril ütles Trump ühisel pressikonverentsil Briti peaministri Keir Starmeriga, et Putin on teda "alt vedanud".

"See, mida ma arvasin, et oleks kõige lihtsam (lõpetada), oli minu suhte tõttu president Putiniga," ütles Trump. "Aga ta on mind alt vedanud. Ta on mind tõesti alt vedanud."

Ukraina ja USA presidendi eelmine kohtumine toimus 18. augustil Washingtonis, kus Zelenski ja mitmed Euroopa juhid kohtusid Trumpiga, et arutada Venemaa agressioonisõja rahumeelset lahendamist. 19. augustil teatas Trump, et tema administratsioon töötab selle nimel, et korraldada Zelenski ja Putini vahel otsekõnelused, et saavutada kokkulepe sõja lõpetamise osas.