Linnakunstnik Elin Kard siirdub teatriliitu juhtima

Kard ütles ERR-ile, et tema lahkumine Tallinna linnavalitsusest on vabatahtlik ja ei ole seotud probleemidega.

"Minu tööleping Tallinna linnaga lõpeb 30. septembril. Lahkun seetõttu, et olen 25 aastat tegelenud kunstivaldkonnaga seotud küsimustega. Teades nüüdseks vastuseid pea kõigile võimalikele valdkonnaga seotud küsimustele, ei kaasne sellega minu hinnangul personaalset arengut. Olen kolleegidele möödunud seitsme kuu eest väga tänulik, see põgus kogemus andis veendumuse, et igapäevaselt linnasüsteemis töötavad inimesed teevad oma tööd suure pühendumuse ja kirega," ütles Kard.

Kommenteerides Tallinna linnaruumikunsti olukorda, osutas ta, et see on mitmekesine, hõlmates nii ajaloolisi monumente ja skulptuure kui ka kaasaegse vormikeelega installatiivseid objekte. Ta rõhutas, et kunsti jõudmine linnaruumi vajaks senisest paremat reglementeeritust, demokraatlike otsustusprotsesside veelgi suuremat kasutamist ja kogukonna kaasamist.

"Aastate jooksul on olukorra paremaks muutmise nimel ka mitmeid vajalikke muudatusi tehtud. Valminud on ka äsja avaliku ruumi kunsti hea tava, mille abil peatselt saavad kunsti linnaruumi jõudmise protsessides senisest lihtsamini osaleda nii linnaga seotud asutused kui ka väljaspool linnasüsteemi tegutsevad institutsioonid ja ka linna elanikud," rääkis Kard.

Ta märkis, et Eesti Teatriliidu tegevjuhina alustab ta tööd 1. oktoobril liidu kutsel ja liidu juhatuse heakskiidul.

"Võtan teatepulga üle kauaaegselt juhilt Riina Viidingult. Kuigi olen perekondlikult olnud alati teatriga kaudselt seotud, on kultuurivaldkonna ainsa ametiühingu juhtimine koos esimehe Gert Raudsepaga minu jaoks põnev väljakutse ning võimaldab ka intensiivselt edasi tegeleda juba mitmeid aastaid südameasjaks olnud vabakutseliste loovisikute sotsiaalsete garantiide puudumisega seotud probleemidega ja neile probleemidele lahenduste leidmisega," kommenteeris Kard.