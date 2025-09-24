Leedu Post pakub tihedat konkurentsi Omnivale

Augusti lõpu seisuga on Eestis 1370 pakiautomaati. Jaanuaris sisenes turule Leedu Post Unisend, kes on selle ajaga toimetanud ligi miljon saadetist. Aasta lõpuks laienetakse 300 pakiautomaadini, et kõige tulusamal hooajal haarata rohkem kliente.

"Plaanime suurendada oma mahtu ja mitte ainult sissetulevat, vaid ka sisemaist veomahtu: Tartust Tallinna, Tallinnast Pärnusse, Rakverest Tartusse. See on see, mille poole me püüdleme - olla heas vormis, pakkuda Eesti turule ja tarbijatele head teenusekvaliteeti ning olla võimeline konkureerima juba olemasolevate turuosalistega," lausus Leedu Posti tegevjuht Kastytis Valantinas.

Pakiautomaatide võrgustikku vaadatakse Baltikumis tervikuna. Seega jõuab Leedu Post aasta lõpuks 1460 automaadini. Omnival on Baltikumis praegu 1400 automaati ja ütles, et turul on praegu pigem keerulised ajad.

"Turg on küll kasvamas, aga uusi tulijaid tuleb turule aina rohkem ja kiiremini, kui see nii-öelda turu kasv ees on. Me näeme selgelt survet tänasel pakiautomaatide turul," sõnas Omniva kommertsjuht Sven Kukemelk.

E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät ütles, et konkurents kindlasti kasvab, sest kaupmehel on nüüd kokku kuus erinevat partnerit. Eelise saavad siiski need, kellel on kohapeal automatiseeritud sorteerimine.

"Venipakil või Unisendil ei ole Eestis logistikakeskust, et võib-olla suures laos tehakse veel käsitööna sorteerimist või siis Leedust tuleb see, aga näiteks Omniva ja DPD ka on teinud endale väga vinged sorteerimiskeskused, kus tõesti robotid toimetavad ja pakid väga kiiresti liiguvad. Ka see annab kindlasti mingisuguse eelise," ütles Väät.

Omniva ise konkurentsi pärast liialt mures ei ole.

"Meie eesmärk ongi võimalikult kiire olla, teha nendest asju paremini ja olla nendest samm ees. Praegusel hetkel, kui me vaatame neid lahendusi, mis meil on, siis nad ei ole isegi ligilähedal - nad tegelevad pakiautomaatide võrgu laiendamisega, mida meie tegime 2014. aastal," sõnas Kukemelk.