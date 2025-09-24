X!

Ukrainlased jäävad Trumpi kannapöördes kahtlevale seisukohale

Foto: SCANPIX/picture alliance/SvenSimon-ThePresidentialOfficeU
Ukraina president Volodõmõr Zelenski tervitas USA presidendi Donald Trumpi põhimõttelist seisukohamuutust Kiievi suunal. Inimesed Kiievi tänavatel on aga Trumpi meelemuutuse suhtes kahtlevad.

Kui USA president on varasemalt kutsunud Ukrainat üles Venemaale järeleandmisi tegema, siis teisipäeval kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et Ukraina võib veel kogu oma territooriumi tagasi võita.

"Ma arvan, et Ukraina on Euroopa Liidu toel positsioonil, kus ta suudab võidelda ja kogu Ukraina algsel kujul tagasi VÕITA. Aja, kannatlikkuse ja Euroopa ning eriti NATO rahalise toetusega on algsed piirid, kust see sõda alguse sai, täiesti võimalik valik. Miks mitte? Venemaa on kolm ja pool aastat sihitult võidelnud sõjas, mille võitmiseks oleks pidanud tõelisel sõjalisel jõul kuluma vähem kui nädal. See ei erista Venemaad teistest," sõnas Trump oma postituses.

Ukraina president sõnas kohtumise järel, et Putin on jaganud USA riigipeale infot, mis on reaalsusest kaugel. Zelenski sõnul andsid ukrainlased aga Trumpile põhjaliku ülevaate tegelikust olukorrast.

"Nüüd usaldab ta mind palju enam. Seda tänu informatsioonile, mida minu luureteenistus ja sõjaväelased on partneritega jaganud," lausus Zelenski peale kohtumist, lisades, et ei saa kõiki detaile avalikustada, kuid kinnitas, et kohtumine Trumpiga oli väga konstruktiivne.

Zelenski tervitas USA presidendi põhimõttelist seisukoha muutust Kiievi suunal, kuid inimesed Kiievi tänavatel on aga Trumpi meelemuutuse suhtes kahtlevad.

"Me ei peaks temalt mingit abi ootama. Ta on selline inimene, kes muudab meelt iga nädal. Tema avaldusi ei saa tõsiselt võtta," sõnas Ukraina sõjaväelane Oleksandr.

"Trump teeb igasuguseid avaldusi. Ühel päeval ütleb ta üht, järgmisel päeval vastupidist. Tema viimased avaldused kõlavad hästi, kuid me ei usalda teda eriti. Vähemalt ei süüdistanud ta Ukrainat, mis on juba iseenesest positiivne tulemus Ta ei öelnud, et meie alustasime sõda või midagi sellist," lausus Kiievi elanik Irina.

"Lootust on alati, aga Trump ajab inimesed lihtsalt segadusse. Inimesed loodavad parimat. Muidugi me võidame, Ukraina võidab ja me naaseme oma koju, kui muidugi on see kodu alles, kuhu minna," ütles põgenik Zaporižžja oblastist Nina.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

