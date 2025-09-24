Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma kaks inimest

USA võimud teatasid, et Dallases sai immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) kinnipidamiskeskuses tulistamises surma kaks inimest ja üks on kriitilises seisus. Võimud teatasid, et kahtlusalune suri iseendale tekitatud kuulihaava tagajärjel.

ICE teatas, et ükski ametnik vigastada ei saanud. Dallase politsei teatas, et eeluurimise käigus tehti kindlaks, et kahtlusalune avas kõrvalhoonest tule valitsushoone pihta.

"Kaks inimest viidi haiglasse, üks ohver suri sündmuskohal. Kahtlustatav on surnud," teatas politsei. Hiljem teatati ka teise ohvri surmast.

Kolme kinnipeetavat, kes tulistamise ohvriks langesid, plaaniti transportida pikaajalisemasse kinnipidamisasutusse, ütles ICE asedirektor Madison Sheahan Fox Newsile.

Kinnipeetavad viibisid riigis ebaseaduslikult, lisas Sheahan.

Asepresident JD Vance mõistis tulistamise hukka ja andis mõista, et sihikule võeti migratsiooniametnikud. Ta teatas, et rünnak õiguskaitseorganite, eriti ICE-i vastu, peab lõppema.

Dallases kahe kinnipeetava tapmise ja kolmanda vigastamise eest vastutav tulistaja oli võimude teatel 29-aastane Joshua Jahn.

Sheahani sõnul tulistas ründaja Dallase ICE hoonet valimatult ning rünnak ei olnud suunatud ühegi kindla isiku vastu.

"Meie teada on see, et tulistaja tulistas valimatult kogu hoonet," ütles Sheahan.

Asedirektor lisas, et see oli õiguskaitseorganitele potentsiaalselt väga ohtlik olukord. FBI Dallase välibüroo eriesindaja Joe Rothrocki sõnul ei saanud ükski õiguskaitseametnik vigastada.