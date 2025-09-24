X!

Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma kaks inimest

Välismaa
{{1758731700000 | amCalendar}}
Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma vähemalt üks inimene
Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma vähemalt üks inimene Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA võimud teatasid, et Dallases sai immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) kinnipidamiskeskuses tulistamises surma kaks inimest ja üks on kriitilises seisus. Võimud teatasid, et kahtlusalune suri iseendale tekitatud kuulihaava tagajärjel.

ICE teatas, et ükski ametnik vigastada ei saanud. Dallase politsei teatas, et eeluurimise käigus tehti kindlaks, et kahtlusalune avas kõrvalhoonest tule valitsushoone pihta.

"Kaks inimest viidi haiglasse, üks ohver suri sündmuskohal. Kahtlustatav on surnud," teatas politsei. Hiljem teatati ka teise ohvri surmast.

Kolme kinnipeetavat, kes tulistamise ohvriks langesid, plaaniti transportida pikaajalisemasse kinnipidamisasutusse, ütles ICE asedirektor Madison Sheahan Fox Newsile.

Kinnipeetavad viibisid riigis ebaseaduslikult, lisas Sheahan.

Asepresident JD Vance mõistis tulistamise hukka ja andis mõista, et sihikule võeti migratsiooniametnikud. Ta teatas, et rünnak õiguskaitseorganite, eriti ICE-i vastu, peab lõppema. 

Dallases kahe kinnipeetava tapmise ja kolmanda vigastamise eest vastutav tulistaja oli võimude teatel 29-aastane Joshua Jahn.

Sheahani sõnul tulistas ründaja Dallase ICE hoonet valimatult ning rünnak ei olnud suunatud ühegi kindla isiku vastu.

"Meie teada on see, et tulistaja tulistas valimatult kogu hoonet," ütles Sheahan.

Asedirektor lisas, et see oli õiguskaitseorganitele potentsiaalselt väga ohtlik olukord. FBI Dallase välibüroo eriesindaja Joe Rothrocki sõnul ei saanud ükski õiguskaitseametnik vigastada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:29

Vseviov: Venemaa peab mõistma, et NATO õhuruumi lendamine on äärmiselt ohtlik

22:29

Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma kaks inimest Uuendatud

22:17

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

22:04

ETV spordisaade, 24. september

22:01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:50

Kaju: ÜRO julgeolekunõukogus toimunud Eesti arutelu oli suur õnnestumine

21:36

Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

21:32

Pikalt laos seisnud Mahatma Gandhi kuju leidis Mustamäe veerel omale kodu

21:28

Neljapäeva püsib sajuta, kuid on jahe

21:21

Tartu koolide remont lükkub jälle edasi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

14:49

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

20:47

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

12:38

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

08:42

Nädala alguses hinda tõstnud tanklaketid viisid taas hinda alla

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

07:19

FT: Ukraina rünnakud langetasid Venemaa diisliekspordi viie aasta madalaimale tasemele

ilmateade

loe: sport

22:17

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

22:04

ETV spordisaade, 24. september

21:36

Vassiljev: oli oodata, et Levadia tuleb teisel poolajal täisjõuga

21:11

VIDEO | Levadia tuli Flora vastu välja kaheväravalisest kaotusseisust

loe: kultuur

18:50

Mirko Rajas: Charleville-Mézières'i festival toob Eesti visuaalteatri pildile

18:45

Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub kolm kodumaist filmi

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:17

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

loe: eeter

16:11

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

14:48

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

Raadiouudised

19:25

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

19:05

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

18:35

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

18:00

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

17:55

Valimisteenistus on saanud kaebusi rohkem kui eelmistel valimistel

15:20

Raadiouudised (24.09.2025 15:00:00)

12:40

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

12:35

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

12:20

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

11:10

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo