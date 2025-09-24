Dallase immigratsioonikeskuses sai tulistamises surma vähemalt üks inimene

USA võimud teatasid, et Dallases sai immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) kinnipidamiskeskuses tulistamises surma vähemalt üks inimene, mitu inimest sai haavata. Võimud teatasid, et kahtlusalune suri iseendale tekitatud kuulihaava tagajärjel.

ICE teatas, et ükski ametnik vigastada ei saanud. Dallase politsei teatas, et eeluurimise käigus tehti kindlaks, et kahtlusalune avas kõrvalhoonest tule valitsushoone pihta.

"Kaks inimest viidi haiglasse, üks ohver suri sündmuskohal. Kahtlustatav on surnud," teatas politsei.

Asepresident JD Vance mõistis tulistamise hukka ja andis mõista, et sihikule võeti migratsiooniametnikud. Ta teatas, et rünnak õiguskaitseorganite, eriti ICE-i vastu, peab lõppema.